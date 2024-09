Pour que sa plateforme reste à la pointe de la technologie et pour offrir une expérience unique et rapide à ses clients, l'automatisation fait partie intégrante de la stratégie de l'équipe. La plateforme est une architecture de microservices pure, construite sur Java, déployée à l'aide de Jenkins et hébergée sur Google Cloud Platform (GCP).

Avec des millions de mises à jour et de demandes de produits qui doivent être traitées en temps réel, Conrad Electronic a besoin que tout fonctionne de manière cohérente pour maintenir des temps de réponse rapides et respecter ses objectifs de niveau de service (SLOs).

« La performance des applications est très importante pour nous, et surtout pour nos clients B2C et B2B », déclare Tobias Baumgart, directeur de la plateforme de commerce électronique chez Conrad Electronic. « Ils souhaitent faire leurs achats rapidement, donc Conrad Electronic doit être la solution la plus rapide et la plus simple disponible, et être exempte d'erreur. »

Pour soutenir ces efforts, Conrad Electronic a commencé son parcours dans l'implémentation de la technologie de conteneurs Kubernetes. Comme l'explique M. Baumgart, « Nous voulons harmoniser l'ensemble de notre infrastructure au sein d'un cluster Kubernetes central, où nous proposons nos espaces de noms d'équipes dans un cluster géré de manière centralisée. Cela constitue une base solide pour les opérations et aide l'équipe à rationaliser les processus. »