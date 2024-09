Le passage continu des systèmes x86 sur site au profit des solutions SaaS dans le cloud permet d’économiser 5 millions de dollars USD par an, en grande partie grâce à l’évitement des dépenses d’investissement et opérationnelles sur un grand environnement de serveurs distribués. La mise à niveau de serveurs z13 à z14 a apporté des avantages supplémentaires en réduisant l'encombrement de l’environnement mainframe et en générant 12 000 $ USD d’économies annuelles uniquement en électricité .

Les moteurs zIIP plus rapides des serveurs z14 ont allégé la workload, permettant à Compuware de fonctionner à plein régime sans atteindre cette limite, ce qui garantit des performances élevées et cohérentes, en permanence. M. Sisson ajoute : « Nous avons opté pour une légère augmentation de 10 % des MIPS, mais nous avons gagné plus que cela en raison du changement d’utilisation. Nous constatons également une plus grande efficacité dans l’administration des systèmes sur les serveurs z14, grâce à une interface plus conviviale. »

La modernisation de ses plateformes d’entreprise a apporté une toute nouvelle façon de penser l’informatique chez Compuware. « Au lieu d’essayer de déterminer ce qui devrait fonctionner sur quelle plateforme, nous nous demandons : "Comment pouvons-nous mieux résoudre ce défi ?" », explique M. Sisson. « Nous pouvons le faire grâce à la manière transparente dont IBM Z utilise les API REST standard pour s’intégrer aux services dans le cloud.REST est intégré directement à CICS. Vous pouvez donc utiliser ces microservices pour permettre aux systèmes d’engagement dans le cloud de consommer les données et la logique du mainframe en tant que service. Cela fait de Z un excellent complément à notre culture DevOps d’entreprise. »

Compuware vise à devenir le partenaire mainframe principal de ses clients pendant les 50 prochaines années, et l’entreprise se félicite d’utiliser sa propre infrastructure en investissant dans sa stratégie à deux plateformes. L’entreprise estime que le mainframe et le cloud constituent une alliance imbattable lorsqu’ils sont pilotés en parallèle au sein des méthodes Agile et d’une chaîne d’outils Devops.

« Certaines personnes pensent qu’il faut faire les choses différemment et limiter le mainframe », explique M. Sisson. « Notre propre expérience qui consiste à permettre aux programmeurs et au personnel des opérations du mainframe d’être plus agiles et productifs démontre précisément l’inverse : le mainframe peut être traité comme n’importe quelle autre plateforme classique. »

« Lorsque nous montrons à nos clients ce que nous accomplissons avec DevOps sur IBM Z, ils comprennent que la plateforme est non seulement viable, mais extrêmement précieuse », conclut-il.