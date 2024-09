Comparus GmbH (lien externe à ibm.com) allie conseil en stratégie, technologie innovante et développement de logiciels. En collaboration avec ses clients, la société analyse et discute des différentes options permettant de développer les modèles d’entreprise existants. Elle optimise, numérise, transforme et implémente en utilisant des méthodes de gestion agiles, ses méthodes éprouvées et réussies.