Afin de fournir des niveaux élevés de performance de traitement et de stockage et de maximiser la valeur des nouvelles solutions SAP S/4HANA, Colombina a demandé à IBM de mettre en œuvre une infrastructure informatique entièrement nouvelle, hébergée et gérée dans un centre de données IBM. Le nouvel environnement comprend des serveurs IBM Power Systems S822 exécutant SUSE Linux Enterprise Server pour les applications SAP (lien externe vers ibm.com). en tant que système d’exploitation, liés au stockage IBM FlashSystem à faible latence, construit sur IBM Spectrum Virtualize.

« Nous faisions déjà confiance aux serveurs IBM Power Systems pour prendre en charge nos solutions ERP SAP critiques plusieurs années avant ce projet, et les services gérés dont nous avons bénéficié de la part d’IBM étaient tout simplement excellents, se rappelle Jesus Antonio Brand. La combinaison des serveurs IBM Power Systems, du stockage IBM FlashSystem et du système d’exploitation SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications proposé par IBM nous a donné la certitude que nous disposerions de la fiabilité, de la disponibilité et de l’évolutivité nécessaires pour prendre en charge nos charges de travail analytiques d’aujourd’hui et de demain. »

Avec SUSE Linux Live Patching for Power, IBM peut déployer les mises à jour SAP S/4HANA liées au noyau Linux sans avoir à mettre les systèmes critiques hors ligne pour la maintenance. Associée à l’extension haute disponibilité SUSE Linux Enterprise, cette nouvelle solution garantie que les systèmes d’entreprise de Colombina sont en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.