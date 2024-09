Avec les nouvelles applications SAP ERP optimisées par SAP HANA en place, Colgate-Palmolive Pakistan a commencé à exploiter les capacités de la plateforme IBM Power System.

Les rapports mensuels qui prenaient auparavant jusqu'à 14 heures sont désormais terminés en 6 heures, soit une amélioration de 60 %. Cela améliore l'agilité commerciale grâce à des informations obtenues en temps utile. Avec les améliorations de performances, les rapports sur les données quinquennales, dont la production prenait 20 minutes, sont désormais livrés en seulement 3 minutes. En outre, la consolidation des fonctions supplémentaires d'intelligence économique de l'entreprise sur les serveurs IBM Power Systems a permis de réduire l'empreinte physique totale du centre de données de 25 %, ce qui a contribué à réduire la consommation et les coûts d'énergie.

Ahmed Rehmani et son équipe sont en train de déployer les nouvelles fonctionnalités de SAP ERP auprès des managers et des responsables commerciaux, notamment les nouvelles applications SAP Fiori® pour le travail à distance. La première application comprend la possibilité d'autoriser les bons de commande en toute sécurité à l'aide d'un téléphone portable - un changement qui peut sembler minime mais améliore grandement la productivité.De même, les responsables commerciaux peuvent désormais générer des rapports sur des périodes plus longues ou de manière plus détaillée, en analysant les historiques et les modèles de manière plus approfondie pour les aider à identifier de nouvelles opportunités.

Ahmed Rehmani précise : « Les applications SAP Fiori permettent aux managers de mener leurs activités depuis leur téléphone et leur tablette tout en voyageant, ce qui leur permet de gagner un temps précieux. Avant, pour approuver un nouveau bon de commande en voyage, les dirigeants devaient allumer leur ordinateur portable, se connecter au client VPN puis au système interne. Désormais, ils reçoivent des notifications par e-mail concernant les nouveaux bons de commande et peuvent procéder à la validation sur leur téléphone. Cela a eu un effet de ruissellement sur l'entreprise, en simplifiant le processus de validation afin que tout le monde puisse travailler de manière plus productive. Le directeur général et les cadres supérieurs ont été ravis de la fonctionnalité SAP Fiori, et nous prévoyons de déployer des applications Fiori pour les employés dans d'autres domaines de l'entreprise. »

« Nous envisageons déjà d’ajouter d’autres modules dans SAP, et même de passer à SAP S/4HANA plus tard. IBM Power Systems nous permet d'ajouter cette nouvelle charge de travail, et offre la vitesse et le service dont notre entreprise a besoin. »

Le dernier mot, cependant, concerne le bien-être personnel, un domaine proche du cœur de Colgate-Palmolive Pakistan : « Nos comptables devaient auparavant rester tard chaque mois après le travail pour terminer les rapports. Mais avec IBM Power Systems et SAP ERP optimisés par SAP HANA, ils peuvent terminer à six heures et rentrer chez eux auprès de leur famille.