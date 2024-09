Cogniware, s.r.o, propose des produits analytiques innovants basés sur l’IA et des services à la pointe de la technologie pour aider ses clients à identifier les menaces de sécurité potentielles et à découvrir des modèles cachés de comportements suspects et d’activités criminelles. Cogniware accompagne ses clients avec une plateforme d’analyse des données alimentée par l’IA appelée Argos, une solution hautement sécurisée dédiée à l’investigation, à l’analyse profonde, à la recherche de modèles et bien plus encore. La plateforme Argos a été conçue pour collecter, relier et analyser efficacement différents formats de données, mais Cogniware a trouvé l’opportunité d’améliorer encore la facilité d’utilisation de la plateforme.

En exploitant l’IA pour gérer des interactions de données complexes, Argos pourrait se révéler utile pour des domaines tels que le maintien de l’ordre ou les banques commerciales, où une analyse rapide et précise des données est vitale. Cogniware souhaitait donc simplifier l’expérience utilisateur et augmenter l’efficacité globale de la plateforme. L’enjeu était de rendre le système encore plus intuitif et convivial, afin que les utilisateurs puissent interroger les données en langage naturel et adapter la plateforme aux besoins spécifiques des clients, reflétant en cela l’engagement de Cogniware à rendre Argos utile pour tous les enquêteurs.