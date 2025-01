Ce sont les mots de Dario Luna, directeur de la gestion des risques chez CNP Vita Assicura, une entreprise opérant dans le secteur privé qui se distingue par son importante personnalisation des solutions proposées et par l’expertise de son équipe. L’entreprise opère sur le marché ouvert en suivant une approche multipartenaire, établissant des accords avec de grands groupes bancaires, des réseaux de conseillers financiers, des agents multicarte et des courtiers. Grâce à ces partenaires, elle propose des solutions d’assurance-vie en Italie qui se distinguent par leur qualité, leur simplicité et leur durabilité : une gamme complète de solutions pour la protection personnelle, la retraite, l’épargne et l’investissement.

Dans un monde qui n’a de cesse de changer et où les besoins évoluent rapidement, CNP Vita Assicura s’efforce d’accompagner ses clients afin de protéger leurs projets de vie et ainsi créer un monde plus ouvert.

Aujourd’hui, le secteur des assurances-vie jongle avec de nombreuses tendances qui créent des conditions idéales pour lancer des projets d’innovation technologique afin de répondre à divers besoins. La première condition ? La nécessité de se conformer aux réglementations qui exigent un meilleur contrôle des risques opérationnels, TIC et cyber, obligeant les entreprises à investir dans des processus structurés de gouvernance des risques. À cela s’ajoute la nécessité d’améliorer les modèles d’évaluation et, par conséquent, de s’équiper de technologies qui permettent de « relier » des modèles à des solutions stables capables de les diffuser dans toute l’entreprise, afin de soutenir et d’intégrer les informations et les activités, mais surtout, d’améliorer l’efficacité des processus d’évaluation internes.

Grâce à la réingénierie des informations et des processus, CNP Vita Assicura a pu obtenir une série de résultats positifs.