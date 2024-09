Cloudera (lien externe à ibm.com) permet aux utilisateurs de transformer plus rapidement et plus facilement des données complexes, où qu’elles se trouvent, en informations exploitables. La mission de Cloudera est de rendre les données et les analyses faciles et accessibles pour tous : en améliorant l’accès aux compétences, aux logiciels et au mentorat, l’entreprise accroît la diversité dans le secteur technologique et favorise la durabilité économique mondiale.