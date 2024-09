En faisant appel à IBM Business Partner Mark III Systems pour implémenter la technologie IBM Cloud for VMware et le stockage flash IBM, la ville de Tyler recourt à sa nouvelle plateforme de données centrale, dotée de fonctionnalités avancées de gestion des données, afin d'améliorer les performances, l'évolutivité et l'efficacité des coûts. Les nouvelles solutions IBM Storage offrent également une architecture de stockage multicloud hybride pilotée par les données.

En se servant des données pour mieux comprendre et servir la communauté, la ville de Tyler est en pleine transformation grâce aux dernières technologies en matière d'intelligence artificielle (IA), de cloud, d'analytique et d'IoT. Cela se traduit par des services d'excellence, basés sur les données collectées à partir de diverses sources et de solutions analytiques avancées.

Aujourd'hui, la technologie concerne chaque partie de la ville. Tout est piloté, numérisé, connecté et mis à jour en temps réel. La ville de Tyler apporte de la valeur à ses citoyens en s'assurant qu'ils disposent des données nécessaires, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

La technologie puissante mise en œuvre par la ville de Tyler lui permet de se concentrer sur l'amélioration des services municipaux, en connectant les personnes, les réseaux, les applications et les appareils qui couvrent une vaste gamme de services (police, pompiers, services publics, circulation et centres-villes), le tout en temps réel, avec une fiabilité et une sécurité permanentes. L'IA est intégrée à des outils qui sont prêts pour le cloud, faciles à appréhender et à utiliser, simples à connecter et sources de tranquillité d'esprit.