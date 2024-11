L’équipe de stratégie et de la plateforme IBM CIO Z a élaboré un plan de migration et un modèle opérationnel adaptés à sa priorité : l’internalisation de toutes les opérations. Le programme s’est articulé autour de trois axes principaux : la constitution d’une équipe IBM Z, la mise en place de quatre nouveaux centres de données et l’élaboration d’une stratégie efficace de modernisation des technologies de l’information. La rapidité et l’efficacité requises pour cette démarche étaient sans précédent. Les entreprises de la taille d’IBM ont généralement besoin d’une dizaine d’années pour mener à bien des initiatives de ce type.



IBM avait tout d’abord besoin d’une équipe, car des connaissances institutionnelles importantes avaient été perdues lors de la cession. Une nouvelle équipe de professionnels talentueux d’IBM Z a été engagée et préparée à gérer l’infrastructure. La clé a été un modèle opérationnel dynamique qui a évolué au fil de la croissance de l’équipe, avec une révision de la responsabilité toutes les quatre à six semaines.



Les dirigeants ont travaillé à l’identification et à l’intégration des talents, et ont rapidement mis en place un transfert de connaissances approfondi. La nouvelle équipe IBM Z a collaboré avec le fournisseur tiers de services d’infrastructure gérés pour effectuer environ 2 000 heures de transfert de connaissances afin de prendre en charge plus de 300 systèmes globaux. L’équipe a également commencé à utiliser des outils cohérents, tels que GitHub et Ansible, pour les infrastructures distribuées et IBM Z, en vue de réduire la dépendance à l’égard des compétences spécialisées d’IBM Z.



Le défi suivant consistait à abandonner 12 centres de données et à en créer quatre nouveaux. L’équipe a dû acquérir, installer et configurer l’infrastructure de ces nouveaux centres de données situés dans le monde entier pour des raisons commerciales et réglementaires.



Le plan de modernisation de l’informatique prenait en compte les plateformes, l’infrastructure et les applications, et intégrait des activités visant à simplifier l’architecture existante. Dans cette optique, l’équipe IBM Z s’est consacrée aux éléments suivants pour faciliter les activités quotidiennes et créer une plateforme moderne :



La consolidation des workloads sur IBM Z pour des raisons de performance et d’efficacité énergétique





La dissociation des applications et de l’infrastructure pour simplifier les mises à jour et l’adoption de nouvelles technologies





La réduction des images et des partitions logiques pour rationaliser la maintenance





La standardisation des versions et des référentiels pour une cohérence dans le processus de développement





L’automatisation du pipeline, du chargement initial des programmes (IPL), des correctifs et des scripts de découverte afin de réduire les interventions manuelles





Le chiffrement omniprésent pour sécuriser les données critiques et favoriser la gouvernance des données



L’équipe de stratégie et de la plateforme Z du DSI a utilisé une stratégie « lift-and-shift » en même temps qu’une nouvelle approche de migration appelée « slip-and-slide ». Contrairement aux stratégies « lift-and-shift » qui déplacent l’environnement en l’état, le « slip-and-slide » a permis à IBM d’éliminer la dette technique en migrant les applications vers un environnement entièrement automatisé. Pour la transition, l’équipe IBM Z a associé technologie et processus, employant les outils IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS et IBM Copy Services Manager pour déplacer 24 Po de données essentielles au soutien des activités quotidiennes et à l’alimentation des outils d’IA d’IBM.

En outre, l’équipe de stratégie et de la plateforme Z du DSI vise à améliorer davantage l’environnement en utilisant des outils d’observabilité (tels qu’IBM Instana Observability, IBM OMEGAMON et IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS), ainsi que l’AIOps, et à construire un chatbot IA IBM Z et à tirer parti d’IBM watsonx Assistant for Z. En matière de talents, l’organisation du DSI a uni ses forces avec les équipes de l’écosystème des partenaires IBM et d’IBM Technology Expert Labs pour mettre en place un entonnoir de recrutement de talents. L’objectif est de former les talents et d’effectuer une rotation au sein du service du DSI, de 6 à 24 mois, en fonction de leur profil. Une fois la rotation finalisée, ils rejoindront l’équipe IBM Technology Expert Labs ou travailleront directement avec les clients.





3Heures estimées sur la base de rapports de gestion de projet et d’autres documents internes.