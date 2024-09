Cerebos Australie

Propriétaire de certaines des marques de produits alimentaires et de café les plus connues, Cerebos Australia est un élément clé d’un empire commercial plus vaste. La société mère, Cerebos Pacific, appartient à Suntory, le groupe japonais d’alimentation et de boissons.

Pour que ses activités soient en phase avec les stratégies du groupe, la mise à disposition d’analyses financières précises et opportunes est une priorité absolue. Chaque mois, l’entreprise rassemble des données provenant de ses systèmes de comptabilité générale, de comptabilité fournisseurs, de comptabilité clients, de gestion des stocks, de dépenses promotionnelles et de planification de la demande, et les transforme en une série de rapports précis destinés à être utilisés au niveau du groupe.



Mark Minard, responsable des services technologiques chez Cerebos Australia, explique : « Notre entreprise s’appuie sur un système ERP Oracle et un système de planification de la demande Infor, et tous nos reporting sont réalisés via un système analytique de MicroStrategy. Ces systèmes fonctionnaient bien depuis des années, mais au fur et à mesure que notre entreprise se développait, nous avons commencé à remarquer des signes de tension. »



« L’augmentation des volumes de données commençait à poser des problèmes pour tous nos rapports, mais en particulier, notre reporting au niveau du groupe souffrait. Il fallait cinq jours par mois pour produire les rapports détaillés. Nous avons passé un mois à revoir la conception de ces rapports et à créer de nouveaux index dans notre base de données afin d’optimiser les performances, ce qui a fait une grande différence, mais il y a des limites à l’optimisation. Il arrivait encore que notre système mette 15 minutes à générer un rapport, voire qu’il s’arrête complètement. »



« Nous voulions trouver une meilleure solution, et c’est alors que notre conseiller informatique de longue date, Datasync Consulting, nous a suggéré d’étudier la nouvelle version d’IBM Db2 avec BLU Acceleration. »