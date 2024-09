Fondée en 1984 et basée à Vernon Hills, dans l'Illinois, CDW est un fournisseur de solutions technologiques multimarques. La société inscrite au Fortune 500 gère un large portefeuille composé de produits matériels et logiciels autonomes, ainsi que de solutions de sécurité, de cloud, de centre de données et de réseau entièrement intégrées. Environ 8 700 employés de CDW répartis sur 26 sites sont au service d'organisations commerciales, gouvernementales, d'enseignement et de soins de santé aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.