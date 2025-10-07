Catchpoint transforme son approche du DNS avec IBM NS1 Connect
Des entreprises parmi les plus grandes au monde ont choisi Catchpoint pour surveillance la performance Internet (IPM). Pour prendre en charge son empreinte mondiale, à savoir le plus grand réseau d’agents internationaux et des milliers d’appareils dans une centaine de pays, l’entreprise s’appuie sur un service DNS (Domain Name System) performant et résilient. Ce dernier garantit que les données de télémétrie sont correctement ingérées et que les clients sont rapidement informés en cas de problème.
Son précédent fournisseur de DNS avait subi une attaque par déni de service distribué (DDoS) paralysante et de multiples pannes, ce qui a compromis la capacité de Catchpoint à fournir des services fiables et à gagner la confiance de ses clients en matière de performance Internet. Cet événement a marqué un tournant important pour Catchpoint, qui ne pouvait pas risquer de perdre la confiance de ses clients à cause d’un système défectueux.
Catchpoint avait besoin d’une solution DNS capable de minimiser les frictions opérationnelles, de s’intégrer parfaitement à son infrastructure existante et de prévenir la perte de données liée aux nouvelles tentatives lors des recherches DNS. Il était temps de revoir sa stratégie DNS pour garantir vitesse et fiabilité.
En réponse à ces défis, Catchpoint a choisi IBM pour mettre en œuvre IBM® NS1 Connect, une solution DNS robuste et flexible. La collaboration a été motivée par plusieurs facteurs clés, notamment la performance DNS mondiale de la plateforme et sa capacité à gérer des volumes de trafic élevés.
La transition vers NS1 Connect a été fluide et efficace, avec une prise en main rapide et une interruption minimale des opérations. L’entreprise a opté pour une configuration à deux instances, qui consistait à combiner les services hébergés et partagés de la solution pour assurer redondance et fiabilité, même en présence de pare-feux d’applications Web (WAF) et de réseaux de distribution de contenu (CDN). L’intégration à l’API NS1 Connect pour suivre l’inventaire des infrastructures a davantage rationalisé les opérations. En outre, le service répondait à toutes les exigences de Catchpoint en matière de mesure des données.
Catchpoint a également mis en place plusieurs chaînes de filtrage et services DNS dédiés pour piloter le trafic, ce qui s’est avéré inestimable et a considérablement amélioré la capacité de réponse et la résilience de sa plateforme IPM.
Cette approche a non seulement amélioré la résilience, mais a également permis à Catchpoint d’utiliser ses propres données de surveillance pour assurer une gestion intelligente du trafic.
Après la mise en œuvre de NS1 Connect, Catchpoint a pu considérablement améliorer sa rapidité, sa résilience et sa flexibilité, autant de facteurs critiques pour une entreprise dont l’activité repose sur des données de performance en temps réel. La collaboration avec IBM a permis à Catchpoint de renforcer son infrastructure numérique pour garantir performance toujours optimale et et fiabilité.
L’entreprise est désormais en mesure de fournir des services de qualité, tout en s’assurant rentabilité et efficacité opérationnelle. NS1 Connect dispose d’une infrastructure variée et offre un déploiement flexible dans les centres de données de niveau 1, les environnements cloud et d’autres instances. Les contrôles d’intégrité incorporés dans les chaînes de filtrage garantissent que les réponses DNS pointent vers des services viables, ce qui réduit le risque d’indisponibilité et améliore l’expérience client.
En outre, le partenariat de Catchpoint avec IBM soutient son parcours de transformation numérique, lui fournissant l’agilité et l’évolutivité nécessaires pour s’adapter aux défis et opportunités d’un paysage en constante évolution, celui de la surveillance des performances Internet.
Les entreprises numériques se tournent vers la plateforme IPM et le savoir-faire de Catchpoint pour identifier et résoudre de manière proactive les problèmes rencontrés dans la pile Internet, et ce avant qu’ils n’affectent leurs clients, leurs équipes ou l’expérience en ligne. L’Internet s’appuie sur Catchpoint pour sa visibilité inégalée et la portée de ses analyses.
Choisissez IBM NS1 Connect pour bénéficier de solutions DNS robustes, adaptées à votre infrastructure mondiale.
