En réponse à ces défis, Catchpoint a choisi IBM pour mettre en œuvre IBM® NS1 Connect, une solution DNS robuste et flexible. La collaboration a été motivée par plusieurs facteurs clés, notamment la performance DNS mondiale de la plateforme et sa capacité à gérer des volumes de trafic élevés.

La transition vers NS1 Connect a été fluide et efficace, avec une prise en main rapide et une interruption minimale des opérations. L’entreprise a opté pour une configuration à deux instances, qui consistait à combiner les services hébergés et partagés de la solution pour assurer redondance et fiabilité, même en présence de pare-feux d’applications Web (WAF) et de réseaux de distribution de contenu (CDN). L’intégration à l’API NS1 Connect pour suivre l’inventaire des infrastructures a davantage rationalisé les opérations. En outre, le service répondait à toutes les exigences de Catchpoint en matière de mesure des données.

Catchpoint a également mis en place plusieurs chaînes de filtrage et services DNS dédiés pour piloter le trafic, ce qui s’est avéré inestimable et a considérablement amélioré la capacité de réponse et la résilience de sa plateforme IPM.

Cette approche a non seulement amélioré la résilience, mais a également permis à Catchpoint d’utiliser ses propres données de surveillance pour assurer une gestion intelligente du trafic.