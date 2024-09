Carhartt, l'une des principales marques américaines de vêtements de travail, exploite des usines de fabrication dans le Kentucky et le Tennessee et vend ses produits dans des magasins appartenant à l'entreprise, dans des chaînes de magasins et en ligne. Ces dernières années, l'objectif de Carhartt a été d'établir une plus grande présence à l'échelle internationale, en particulier par l'intermédiaire de son site web basé sur un catalogue.

Au fur et à mesure de l'augmentation des volumes de production et de vente, l'infrastructure informatique existante a été progressivement étendue et développée. De nouvelles applications ont été intégrées au système, ainsi qu'un stockage et un réseau supplémentaires, et peu à peu, la complexité et les coûts ont augmenté pour Carhartt.

Michael Karasienski, superviseur IBM i chez Carhartt, commente : « Nous étions conscients de la pression que la croissance exerçait sur nos opérations ; l'évolutivité est essentielle pour maintenir notre nouvelle part de marché. Dans un environnement commercial très concurrentiel, il est essentiel de gérer notre environnement numérique facilement et à moindre coût.

« Nous avons travaillé avec notre partenaire commercial, Mainline, sur les solutions possibles. Notre architecture existante reposait sur la plateforme IBM i, qui offrait un service très fiable, robuste et rentable. Nous voulions trouver une solution qui nous permette de faire évoluer nos opérations pour répondre à nos ambitions à l'échelle mondiale, tout en conservant les mêmes performances à faible coût. »