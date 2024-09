« Etant parmi les principales institutions financières sur les marchés jordaniens et ceux des régions avoisinantes, le Capital Bank Group est également une étoile montante avec les données et l’IA, ce qui lui permet d’ouvrir la voie à la transformation des marchés financiers de son secteur.



« Dans le cadre de sa collaboration avec IBM, la Capital Bank of Jordan est enthousiaste à l’idée de commencer à utiliser watsonx afin d’améliorer davantage ses capacités de ML et d’IA. En s’appuyant sur nos workloads Netezza existants, nous aimerions voir en quoi watsonx est capable de rassembler toutes nos données en une seule couche, y compris les données non structurées, pour favoriser l’analyse prédictive, réduire l’attrition des clients, identifier les fraudes et les transactions à risque, ainsi qu’optimiser le marketing de précision. »



« Avec watsonx, la Capital Bank of Jordan est heureuse de poursuivre son parcours d’IA et d’améliorer ses processus internes et son expérience client ».

Bahaa’ Awartany

Responsable en chef des données de la

Capital Bank of Jordan