Modernisation de l'expérience client avec les services d'IBM Cloud

Défi Canon Europe souhaitait améliorer les services en ligne pour les clients B2B en permettant un accès multicanal à un plus large éventail de données et de services

Transformation En utilisant IBM API Connect® et IBM WebSphere Liberty dans IBM Cloud, Canon Europe peut fournir des données issues de systèmes disparates à des interfaces unifiées sur tous les canaux.

Dans le cadre de notre transformation numérique, et en particulier dans le B2B, les principales exigences de notre entreprise et de nos clients étaient de disposer d'une qualité de service centrée sur Internet, d'un support multicanal, ainsi que de la disponibilité complète de nos environnements, de nos applications et des données stockées et bloquées dans notre système d'enregistrements. Nitesh Saini Principal for Technology Foundation and Business Intelligence Canon Europe