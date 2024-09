Pour atteindre ses objectifs, BuzzFeed travaille avec son partenaire stratégique, Uncubed, sur un projet pilote de solution innovante basée sur IBM Watson Candidate Assistant. Grâce à l'intelligence artificielle (IA) et aux technologies cognitives, la solution invite les candidats à participer à des discussions professionnelles personnalisées et leur recommande les postes les plus adaptés.

« Uncubed est une communauté axée sur la vidéo qui rassemble recruteurs et talents, explique Dan Geiger. En plus de répertorier nos offres d'emploi sur la plateforme Uncubed, nous travaillons avec leur équipe pour créer des vidéos sur l'acquisition des compétences. Nous aidons ainsi les candidats potentiels à tout apprendre, de ce que nous recherchons dans un CV aux exigences de rôles spécifiques chez BuzzFeed. Ce partenariat s'est avéré très productif, et nous apprécions vraiment la diversité du vivier de candidats qu'Uncubed nous permet de toucher.

« Quand Uncubed nous a proposé une solution basée sur l'IA, nous avons immédiatement reconnu son potentiel pour repenser notre approche de la gestion des talents. Nous avons adoré l'idée d'utiliser les données pour raconter une histoire de recrutement, et nous avions la conviction qu'IBM Watson Candidate Assistant enrichirait l'expérience des candidats qui nous viennent via la communauté Uncubed. »

En collaboration avec BuzzFeed et IBM, Uncubed a entraîné IBM Watson Candidate Assistant pour interagir avec les questions de sa communauté. Aujourd'hui, les candidats potentiels peuvent saisir des questions sur le travail chez BuzzFeed dans le chatbot et recevoir des réponses en temps réel sous forme de texte, de vidéos et de liens vers des postes vacants sur le site Uncubed.

Chris Johnson, PDG et cofondateur de Uncubed, précise : « Nous avons examiné plus de 40 de nos partenaires pour le projet pilote IBM Watson Candidate Assistant, et nous avons rapidement décidé que BuzzFeed était le collaborateur idéal. En plus d'être une organisation agile, BuzzFeed a une réputation d'innovatrice, et nous savions que notre relation de travail étroite avec son équipe nous aiderait à donner rapidement vie à cette idée. »

Il ajoute : « Plutôt que de proposer une expérience de chatbot basique consistant à rédiger des questions et recevoir un texte en réponse, nous voulions proposer des interactions plus convaincantes et dynamiques. Si un client pose une question sur un sujet que nous avons déjà abordé dans l'une de nos vidéos avec BuzzFeed, IBM Watson Candidate Assistant fournit ce contenu directement dans la session de chat. Et si la solution identifie un profil de candidat susceptible de correspondre à un poste à pourvoir, elle encourage la personne à postuler immédiatement. »