Le marché mondial de l’automobile se tourne rapidement vers la conception, le développement et la fabrication de véhicules électriques. L’objectif est de répondre à la demande des consommateurs en matière de transport durable et, bien sûr, de réussir des contrôles d’émissions de plus en plus stricts. En tant que fournisseur clé des plus grandes marques du secteur, notamment Volkswagen, Daimler-Benz, BMW et General Motors, Bury Group est confronté à une nouvelle liste d’exigences qui ne cesse de s’allonger.

Pour adopter le rythme du changement, l’entreprise cherche constamment à adapter et améliorer ses systèmes de fabrication et de contrôle aussi vite que possible tout en maintenant une qualité exceptionnelle. BURY se conforme à différentes normes industrielles telles que la certification IATF 16949, l’ISO 26262 et l’ASPICE. Le groupe optimise en outre l’ensemble de son cycle de développement pour appliquer un fonctionnement fidèle aux bonnes pratiques. De plus, pour répondre aux attentes croissantes du marché et des clients OEM, l’entreprise intègre à ses produits des systèmes liés aux exigences en matière de cybersécurité et de sécurité fonctionnelle au sein de ses produits.

Mariusz Bielawa, responsable des technologies de l'information chez BURY, explique : « Notre stratégie consiste à adopter une approche holistique pour tous nos processus de développement.

Cependant, à mesure que l’entreprise se développait, le système de gestion du cycle de vie d’ingénierie existant de BURY ne parvenait pas à suivre le rythme et n’offrait pas suffisamment de fonctionnalités.

« Pour fournir à nos clients les produits et solutions (matériels comme logiciels) à même de répondre à leurs attentes élevées, nous voulions garantir le fonctionnement fluide, rapide et adéquat de nos processus complexes et de nos cycles de développement, conformément aux normes les plus strictes », explique M. Bielawa.

Pour l’aider à trouver une solution optimisée, BURY a fait appel à SmarterProcess, un partenaire commercial d’IBM. SmarterProcess se spécialise dans les services de conseil et de technologie, y compris l’automatisation des tests, la gestion des exigences et de la qualité, le cycle de développement d’applications intégrées, le DevOps et l’automatisation du déploiement d’applications.