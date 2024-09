En migrant son environnement stratégique SAP ECC vers SAP HANA sur IBM Systems, BRF a réduit ses exigences en matière de stockage de bases de données et accéléré ses processus métier tout en faisant en sorte que ses pratiques de reporting fiscal et RH répondent aux exigences des nouvelles réglementations brésiliennes.

Avec SAP ECC optimisé par SAP HANA, hébergé sur IBM Power Systems, BRF a considérablement réduit les besoins de stockage de sa base de données. Everton Cardoso explique : « Notre ancienne base de données était très volumineuse, environ 26 To, ce qui la rendait très difficile à gérer. Lorsque nous avons effectué la migration avec IBM Services et SAP, nous avons pris soin d’archiver et de nettoyer nos données, ce qui nous a permis de réduire la taille de notre base de données à environ 10 To, soit une réduction de plus de 62 %. »

En plus de réduire les besoins de maintenance et de stockage, la plus petite base de données SAP HANA de BRF contribue à améliorer les performances des applications SAP ECC de l’entreprise.

Everton Cardoso déclare : « Depuis la mise à niveau vers SAP HANA sur IBM Power Systems et IBM Storage, les fonctions principales de SAP ECC s’exécutent désormais beaucoup plus rapidement. Auparavant, il fallait huit heures pour exécuter des rapports financiers dans SAP Financial Information Management et plus de deux heures sur d’autres marchés. Avec SAP Financial Information Management exécuté sur SAP HANA sur IBM Power Systems, nous avons apporté des améliorations considérables, réduisant le processus à seulement huit minutes au Brésil et à 90 minutes dans d’autres pays, soit une réduction de 98 % au niveau national et de 28 % dans d’autres pays. »

BRF a apporté des améliorations impressionnantes aux performances de nombreux autres processus. Par exemple, les opérations dans SAP Controlling, que BRF utilise pour surveiller et coordonner les coûts à l’échelle de l’entreprise, s’exécutent désormais 50 % plus rapidement en moyenne avec SAP HANA sur IBM Power Systems. Parallèlement, les processus d’analyse des performances de BRF prennent 37 % de temps en moins.

L’entreprise est également impressionnée par les capacités autonomes de sa nouvelle infrastructure IBM. Everton Cardoso commente : « Après avoir travaillé avec IBM pendant si longtemps, nous connaissions déjà la qualité du matériel proposé. Nous sommes ravis de la fiabilité, des performances, de la sécurité et de l’évolutivité de nos serveurs IBM Power Systems et du réseau IBM System Storage DS8870. Le fait qu’IBM héberge l’infrastructure dans son centre de données rend la gestion facile et économique. Si nous voulons plus de capacité, nous n’avons qu’à demander, et nous ne payons que pour ce que nous utilisons. »

À l’avenir, BRF migrera son environnement SAP Business Warehouse sur SAP HANA vers IBM Cloud Bare Metal Servers. L’entreprise envisage également d’intégrer des fonctionnalités supplémentaires à ses applications SAP. En outre, BRF prévoit de mettre à niveau son stockage vers IBM FlashSystem A9000 pour améliorer encore davantage ses performances.

Everton Cardoso explique : « Nous avons une stratégie informatique à long terme dans le cadre de laquelle nous envisageons d’ajouter d’autres modules SAP, et même de passer à SAP S/4HANA. Quoi que l’avenir nous réserve, nous savons qu’IBM Power Systems et IBM Storage sont bien équipés pour gérer les workloads croissants et pour maintenir l’agilité dont nous avons besoin pour une expansion continue à l’échelle mondiale. »

Avec ses applications SAP ECC optimisées par SAP HANA sur IBM Power Systems et IBM System Storage, BRF sera bientôt pleinement conforme aux nouvelles réglementations du travail au Brésil et est bien placé pour renforcer sa position de chef de file de l’industrie alimentaire mondiale.

Everton Cardoso conclut : « Nous sommes impatients de continuer à travailler avec IBM et d’approfondir notre compréhension mutuelle. Nous travaillerons ensemble à la création d’une base solide pour la croissance future de BRF. »