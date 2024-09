Le passage d'une base de données sur disque à une technologie en mémoire a produit des gains de performance remarquables pour Boydak Holding. Un échantillon de trois rapports montre des vitesses 1,68, 64 et 126,5 fois plus rapides.



« Au début, nous étions incrédules en découvrant la rapidité avec laquelle certains rapports SAP s'exécutaient avec SAP HANA », remarque Ramazan Yildirim. « Avec une légère modification, certains rapports qui prenaient auparavant dix minutes sont désormais générés en cinq secondes. Pour l'entreprise, et en particulier pour l'équipe financière, qui génère de nombreux rapports de ce type, cela signifie des décisions plus rapides et davantage d'analyses dans les mêmes délais, ce qui contribue à accroître la productivité des employés et à renforcer notre compétitivité. »



La migration a également réduit la taille de la base de données de 74 %, passant de 1,78 To avec Oracle Database à 0,46 To dans le cas de SAP HANA, ce qui a contribué à l'augmentation des performances et à la libération d'un espace disque précieux. Par conséquent, Boydak Holding pourra répliquer, sauvegarder et récupérer les données stratégiques des ERP SAP plus rapidement. De plus, l'entreprise peut réduire son investissement à long terme dans les unités de stockage, ce qui permet de réaliser des économies.



La migration vers SAP HANA ouvre aussi la voie à la future implémentation de SAP S/4HANA pour Boydak Holding. L'entreprise prévoit que SAP S/4HANA apportera d'autres avantages en permettant la consolidation de nombreux rapports d'activité, ce qui réduira le délai d'accès aux analyses.



Ramazan Yildirim conclut ainsi : « SAP HANA sur IBM Power Systems fournit une plateforme haute performance robuste pour nos applications ERP SAP stratégiques. Nous sommes ravis des résultats de la mise à niveau. »