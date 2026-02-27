Comment BORICA protège l’écosystème de paiement bulgare grâce à IBM Safer Payments
BORICA AD, l’opérateur de paiement national de Bulgarie, traite des volumes importants de transactions par carte et de transactions numériques entre les institutions émettrices et acquéreuses. Alors que les attaques frauduleuses sont devenues plus rapides, plus automatisées et plus transversales, les contrôles traditionnels basés sur des règles ont eu du mal à suivre le rythme.
Comment stopper une fraude sophistiquée en quelques millisecondes sans perturber les transactions légitimes ?
BORICA a dû faire face à une pression croissante en matière de fraude, à des attentes de plus en plus grandes de la part de ses clients et à la nécessité de protéger l’infrastructure de paiement nationale en prenant des décisions en moins de 10 secondes. Les faux positifs risquaient d’entraîner des frictions avec les clients, tandis que les fraudes non détectées étaient synonymes d’exposition financière et d’atteinte à la réputation. Pour rester résilient, BORICA avait besoin d’une plateforme de prévention des fraudes en temps réel et évolutive capable de s’adapter à l’évolution des modèles d’attaque sans compromettre la performance.
BORICA s’est associé à IBM et à son partenaire de mise en œuvre IBS pour moderniser son architecture nationale de prévention de la fraude. Ensemble, ils ont déployé IBM Safer Payments en tant que plateforme centralisée et multi-locataire remplaçant les systèmes hérités par lots par une évaluation des risques comportementaux en temps réel.
IBM Safer Payments offre un traitement en mémoire, une détection basée sur le machine learning et une évolutivité horizontale pour prendre en charge la surveillance de transactions à volume élevé. IBS a intégré la plateforme directement dans les workflows de paiement de BORICA, permettant ainsi aux banques et aux PSP participants de prendre des décisions en temps réel.
Le déploiement a transformé la surveillance des fraudes, passant de contrôles fragmentés au niveau des institutions à un modèle de service national partagé. Les mises à jour manuelles des règles et les examens différés ont été remplacés par une évaluation automatisée en temps réel et une gouvernance centralisée des risques.
Avec IBM Safer Payments, BORICA protège désormais plus de 70 % des transactions nationales par carte en temps réel, prenant en charge plus de 16 banques et PSP sur une plateforme nationale partagée. Le système traite plus de 4 000 transactions par seconde avec un temps de latence inférieur à 10 millisecondes, ce qui permet de mettre en place des contrôles cohérents pour détecter les fraudes et lutter contre le blanchiment d’argent dans l’ensemble des institutions participantes. Les contrôles autrefois exécutés par lots et fragmentés sont maintenant centralisés, automatisés et axés sur les risques comportementaux. BORICA peut renforcer la prévention de la fraude dans toutes les institutions, étendre la couverture aux paiements instantanés et aux canaux numériques, et s’adapter plus rapidement aux menaces émergentes. IBM et IBS continuent de soutenir l’expansion de BORICA, renforçant la résilience des paiements nationaux de la Bulgarie pour l’avenir.
BORICA AD est le système national de paiement bulgare, fondé il y a plus de 35 ans et dont le siège social se trouve à Sofia. Détenue par 19 banques, BORICA exploite l’infrastructure de paiement du pays, fournissant des services de cartes, des paiements instantanés, des services de bureau SWIFT et des traitements tiers pour Mastercard et Visa, au service des banques, des institutions de paiement et du secteur public.
IBM Safer Payments est une plateforme avancée de détection des fraudes en temps réel qui utilise le machine learning et l’analyse comportementale pour identifier et prévenir les transactions frauduleuses sur les canaux de paiement. Conçue pour les environnements à volume élevé, elle permet une prise de décision à la milliseconde, une évolutivité horizontale et des capacités de déploiement multi-locataires. La plateforme permet aux institutions financières et aux processeurs de paiement de centraliser la prévention des fraudes, de s’adapter rapidement aux menaces émergentes et de réduire les faux positifs tout en maintenant une expérience client fluide.
