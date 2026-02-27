BORICA AD, l’opérateur de paiement national de Bulgarie, traite des volumes importants de transactions par carte et de transactions numériques entre les institutions émettrices et acquéreuses. Alors que les attaques frauduleuses sont devenues plus rapides, plus automatisées et plus transversales, les contrôles traditionnels basés sur des règles ont eu du mal à suivre le rythme.

Comment stopper une fraude sophistiquée en quelques millisecondes sans perturber les transactions légitimes ?

BORICA a dû faire face à une pression croissante en matière de fraude, à des attentes de plus en plus grandes de la part de ses clients et à la nécessité de protéger l’infrastructure de paiement nationale en prenant des décisions en moins de 10 secondes. Les faux positifs risquaient d’entraîner des frictions avec les clients, tandis que les fraudes non détectées étaient synonymes d’exposition financière et d’atteinte à la réputation. Pour rester résilient, BORICA avait besoin d’une plateforme de prévention des fraudes en temps réel et évolutive capable de s’adapter à l’évolution des modèles d’attaque sans compromettre la performance.