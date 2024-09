Avec ses quatre marques (BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad), le groupe BMW est le premier constructeur d’automobiles et de motos haut de gamme au monde et propose également des services financiers et de mobilité haut de gamme.

Le réseau BMW Group comprend 31 unités de production et d’assemblage dans 15 pays et un réseau de vente international dans plus de 140 pays. En 2020, BMW Group a vendu plus de 2,3 millions de véhicules de tourisme et plus de 169 000 motos dans le monde.

Au 31 décembre 2020, BMW Group employait 120 726 personnes. Une vision à long terme et des actions responsables ont fait le succès de la marque. L’entreprise a défini des orientations claires pour l’avenir en s’appuyant sur une gestion efficace de la durabilité et des ressources – de la chaîne logistique à la production jusqu’à la phase de fin d’utilisation pour tous ses produits.

La création d’une communauté diversifiée d’employés facilite le recrutement, le développement et la rétention des meilleurs talents, un élément essentiel qui permet à l’entreprise de fournir des services de premier ordre aux clients du monde entier.

Comme l’explique un porte-parole de BMW Group, « La diversité est pour nous un facteur de réussite important. Notre objectif déclaré est de promouvoir la diversité et l’égalité des chances. Nous prenons des mesures pour lutter contre la discrimination de manière ciblée. L’un des principaux domaines d’intérêt des RH du groupe est de créer des opportunités égales pour tous. Le but est de créer des conditions de travail qui favorisent des niveaux élevés de satisfaction des employés, contribuent à un développement et une rétention efficaces des talents, et permettent à chaque personne de donner le meilleur d’elle-même. »