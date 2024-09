L’activité de services de BKW posait un problème au service financier lorsqu’il s’agissait de surveiller les performances financières du groupe et de communiquer les chiffres mensuels. La gestion financière pouvait certainement être améliorée en installant SAP S/4HANA 2017, mais, à l’époque, il était impossible d’effectuer le reporting à court terme. Certaines des entreprises acquises par BKW ne travaillaient pas du tout avec les logiciels SAP, de sorte que les différents systèmes utilisés produisaient un reporting fragmenté. Les méthodes basées sur Microsoft Excel précédemment en place étaient sujettes aux erreurs et difficiles à manier. Aucun résultat mensuel n’était disponible pour certaines parties des divisions Réseau et Énergie, par exemple. Une vue d’ensemble de l’activité n’était possible que lorsque les rapports semestriels et semestriels étaient établis, et le chiffre d’affaires de la division Énergie n’apparaissait dans la comptabilité que le 20e jour ouvrable du mois suivant la vente. En bref, les contrôleurs avaient besoin d’une vue d’ensemble récente et à court terme de la situation opérationnelle de chaque entreprise du groupe. Des informations plus actuelles étaient nécessaires pour pouvoir évaluer les résultats financiers de chaque division et éclairer les décisions au niveau de l’encadrement et de la direction.

Il fallait un système de contrôle financier flexible mais efficace incluant l’analytique métier, un progiciel utilisant les données disponibles et pouvant être enrichi par le directeur financier et la direction. La solution s’appuie sur des hypothèses modélisées provenant de sources internes et externes, fournies au plus tard le huitième jour du mois suivant. La solution logicielle devait être sécurisée mais simple à utiliser et donner aux contrôleurs un contrôle total sur les données.