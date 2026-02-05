Bequeathed a pour mission de veiller à ce que chacun dispose d'un plan pour la fin de sa vie, en protégeant son héritage et en soutenant les personnes qu'il laisse derrière lui. Le service en ligne de Bequeathed permet à chacun de créer un testament de base gratuitement, ou de contacter un expert pour accéder à une assistance personnalisée et payante. En collaboration avec des associations caritatives, l'entreprise encourage également les gens à faire des dons en héritage à des causes qui leur tiennent à cœur, et a déjà généré 100 millions de livres sterling de promesses de dons.

Bequeathed a mis au point un système expert doté d'un moteur logique complexe conçu pour offrir les mêmes conseils et protections juridiques solides qu'une personne recevrait lors d'une visite en personne dans un cabinet d'avocats. Cependant, en recueillant les informations requises, le questionnaire peut sembler lent et répétitif aux utilisateurs.

« De nombreux fournisseurs de testaments en ligne offrent une expérience utilisateur agréable, mais ils ne donnent pas les conseils juridiques dont les gens ont besoin », explique Jonathan Brewer, fondateur de Bequeathed. « Nous pensons qu’il est important de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des conseils juridiques, car il peut y avoir des éléments qu’ils n’ont pas pris en compte et qui auront une incidence sur leurs bénéficiaires. Notre rôle a toujours été d'éliminer les obstacles à la rédaction d'un testament ; nous avons réalisé que nous devions rendre l'expérience encore plus accessible tout en préservant la sophistication de notre système. »

Parallèlement, dans le cadre de sa stratégie de croissance, Bequeathed a saisi l'opportunité d'étendre son système à une offre de logiciel en tant que service (SaaS) destinée aux cabinets d'avocats.

« Ces dernières années, nous avons constaté un changement important dans le comportement des consommateurs : environ 20 % des Britanniques ont désormais l'intention d'effectuer leur prochain achat en ligne », explique M. Brewer. « Mais souvent, les cabinets d'avocats sont très prudents lorsqu'il s'agit d'adopter de nouvelles technologies. Nous voulions aider les avocats à venir là où se trouvent les consommateurs, c’est-à-dire en ligne. »