Bequeathed s'associe à Prolifics pour développer un service innovant de rédaction de testament par IA en utilisant la technologie IBM watsonx.
Bequeathed a pour mission de veiller à ce que chacun dispose d'un plan pour la fin de sa vie, en protégeant son héritage et en soutenant les personnes qu'il laisse derrière lui. Le service en ligne de Bequeathed permet à chacun de créer un testament de base gratuitement, ou de contacter un expert pour accéder à une assistance personnalisée et payante. En collaboration avec des associations caritatives, l'entreprise encourage également les gens à faire des dons en héritage à des causes qui leur tiennent à cœur, et a déjà généré 100 millions de livres sterling de promesses de dons.
Bequeathed a mis au point un système expert doté d'un moteur logique complexe conçu pour offrir les mêmes conseils et protections juridiques solides qu'une personne recevrait lors d'une visite en personne dans un cabinet d'avocats. Cependant, en recueillant les informations requises, le questionnaire peut sembler lent et répétitif aux utilisateurs.
« De nombreux fournisseurs de testaments en ligne offrent une expérience utilisateur agréable, mais ils ne donnent pas les conseils juridiques dont les gens ont besoin », explique Jonathan Brewer, fondateur de Bequeathed. « Nous pensons qu’il est important de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des conseils juridiques, car il peut y avoir des éléments qu’ils n’ont pas pris en compte et qui auront une incidence sur leurs bénéficiaires. Notre rôle a toujours été d'éliminer les obstacles à la rédaction d'un testament ; nous avons réalisé que nous devions rendre l'expérience encore plus accessible tout en préservant la sophistication de notre système. »
Parallèlement, dans le cadre de sa stratégie de croissance, Bequeathed a saisi l'opportunité d'étendre son système à une offre de logiciel en tant que service (SaaS) destinée aux cabinets d'avocats.
« Ces dernières années, nous avons constaté un changement important dans le comportement des consommateurs : environ 20 % des Britanniques ont désormais l'intention d'effectuer leur prochain achat en ligne », explique M. Brewer. « Mais souvent, les cabinets d'avocats sont très prudents lorsqu'il s'agit d'adopter de nouvelles technologies. Nous voulions aider les avocats à venir là où se trouvent les consommateurs, c’est-à-dire en ligne. »
Bequeathed a contacté son partenaire de technologie de confiance Prolifics, qui avait développé et maintenu le système en ligne original, pour Initiate le projet de Transformation visant à proposer la nouvelle offre, appelée MyIntent. Prolifics, partenaire IBM Platinum, a proposé une solution conçue avec l'IBM® watsonx.ai® Studio de développement d'IA. La solution IBM est conçue pour répondre aux exigences réglementaires strictes du secteur juridique grâce à des garde-fous intégrés et une technologie transparente.
« Nous disposions déjà d'un système éprouvé, développé à partir des entrées de 50 000 utilisateurs enregistrés et examinées par des avocats en huit ans », commente Brewer. « Il était important pour nous de ne pas perdre confiance en la précision du processus de prise de décision sous-jacent ; IBM watsonx nous a donné l'assurance que nous aurions le contrôle total des modèles d'IA. »
En travaillant en étroite collaboration pendant trois mois, Prolifics a aidé Bequeathed à intégrer la technologie watsonx.ai dans sa plateforme pour proposer MyIntent, en ajoutant un chatbot IA et une interface réactive et intuitive. La plateforme est hébergée sur une instance britannique d'Amazon Web Services (AWS), assurant une haute performance et une grande évolutivité tout en maintenant la conformité et la sécurité au cœur du projet.
« Prolifics comprend toujours notre analyse de rentabilité et les profils de nos clients et utilisateurs », explique M. Brewer. « Lorsque vous utilisez de nouvelles technologies, il est important d'avoir ce niveau de confiance avec votre fournisseur pour réduire les risques. »
En intégrant watsonx.ai à MyIntent, Bequeathed peut répondre en toute confiance à la demande croissante de services de rédaction de testaments en ligne, tout en conservant une approche personnalisée. Les consommateurs peuvent utiliser un langage naturel et familier pour transmettre rapidement et facilement des informations pertinentes à un chatbot. Cela a permis de réduire de 30 % en moyenne le nombre de questions posées aux utilisateurs, augmentant ainsi leur propension à passer l’entretien en ligne de testaments.
Parallèlement, l'adoption de la technologie de l'IA renforce l'évolutivité et la rentabilité des services de rédaction de testaments, comme l'a constaté l'équipe juridique interne de Bequeathed. L'utilisation du système MyIntent pour recueillir les instructions, rédiger les documents et accueillir le client permet à chaque avocat de servir 624 nouveaux clients privés par an, soit plus du double de ce qu'il est possible de faire avec les méthodes juridiques traditionnelles.
« Grâce à la technologie IBM watsonx, un avocat peut offrir en ligne la même expérience et des conseils de haute qualité qu’un client potentiel recevrait en entrant dans son bureau », conclut M. Brewer. « Nous sommes impatients de voir comment nous pourrons étendre notre utilisation de l'IA, par exemple pour améliorer la conversion des testaments fiduciaires et des procurations. »
Fondée en 2017, Bequeathed travaille avec ses partenaires des secteurs caritatif, juridique et funéraire pour fournir des services de rédaction de testament en ligne et encourager les gens à laisser des dons à des œuvres caritatives dans leur testament. Grâce à son service en ligne MyIntent, Bequeathed propose des conseils, des outils utiles et des avis juridiques qui permettent aux personnes de planifier leur avenir et de faire face au décès d'un proche.
Avec plus de 45 ans d'expérience, Prolifics est une société de conseil et d'ingénierie numérique qui aide ses clients à naviguer et à accélérer leur parcours de transformation numérique. Spécialisée dans l'IA, l'automatisation des entreprises, la cybersécurité et plus encore, Prolifics reste à la pointe de l'innovation numérique pour aider les entreprises à libérer tout leur potentiel.
