La solution basée sur IBM Maximo de Shuto Technology aide à réduire les coûts, à rationaliser la maintenance et à mettre à l’échelle les opérations dans le monde entier.
À mesure que la portée mondiale d’un fabricant leader de batteries automobiles s’est étendue, la complexité de ses opérations s’est également accrue. L’entreprise avait besoin d’une méthode tournée vers l’avenir pour optimiser l’utilisation de ses actifs tout en adhérant à des normes de qualité rigoureuses dans toutes les régions. Trois défis urgents sont apparus : l’augmentation des coûts opérationnels des actifs, la complexité croissante de la production et la fragmentation des données et des processus entre les installations.
Pour rester compétitive, l’entreprise recherchait une solution capable d’unifier des systèmes disparates, d’éliminer les silos de données, de rationaliser les opérations de maintenance et d’améliorer le contrôle des coûts. Les pratiques existantes reposaient fortement sur des processus manuels, ce qui entraînait des inefficacités, une visibilité limitée et des normes incohérentes entre les zones géographiques. L’objectif était clair : tirer parti de la transformation numérique pour créer une plateforme de gestion d’actifs intégrée et intelligente, capable d’évoluer à l’échelle mondiale tout en améliorant la réactivité, la productivité et le développement des talents.
Pour répondre à ses défis, Shuto Technology, un fabricant de batteries partenaire IBM® Gold, a déployé IBM® Maximo Application Suite, une plateforme de gestion du cycle de vie des actifs pilotée par l’IA. Après une évaluation globale rigoureuse, Shuto a choisi la suite IBM Maximo Application Suite pour son adaptabilité aux environnements industriels complexes et son écosystème robuste.
Shuto a formé une équipe mondiale chargée de concevoir et d’implémenter une plateforme d’actifs intelligente qui devait couvrir toutes les couches opérationnelles, de la rotation des capitaux à la maintenance prédictive en passant par la montée en compétences des talents. Le résultat ? Une intégration transparente de la gestion des équipements, de la surveillance de l’Internet des objets (IdO) et des informations alimentées par l’IA, alignée sur les priorités stratégiques du client.
L’approche collaborative de Shuto a permis de faire face aux opérations fragmentées en créant un système capable de prendre en charge les déploiements multilingues, multidevises et multiemplacements. Le partenaire a tiré parti d’IBM Assist et de systèmes d’experts à distance pour accélérer les diagnostics, tout en mettant en place une infrastructure numérique de formation des talents pour assurer une croissance durable. Cette transformation fondamentale a défini une nouvelle référence pour les opérations intelligentes et a permis de passer d’une maintenance réactive à une planification prédictive.
Le lancement de la nouvelle plateforme marque une étape cruciale dans la transformation intégrale du client, de la gestion traditionnelle à la gestion des actifs numériques. Cette initiative devrait permettre un retour sur investissement (ROI) supérieur à 450 % dans un délai de cinq ans, ce qui souligne sa valeur et son impact à long terme.
Dans le même temps, le projet devrait apporter des avantages multidimensionnels, qui se reflètent dans les indicateurs clés de performance (KPI) suivants :
Au-delà de ces gains quantifiables, le client est prêt pour un changement culturel important. Les données et les informations piloteront la prise de décision à tous les niveaux, favoriseront la collaboration entre les équipes mondiales et renforceront les capacités internes grâce à des programmes de formation ciblés.
Du siège social à l’atelier, l’intelligence numérique et la résilience opérationnelle constitueront les fondements d’une croissance durable. Cette initiative permet non seulement de moderniser la stratégie de gestion des actifs du client, mais aussi d’établir une nouvelle norme dans le secteur, ce qui démontre comment les entreprises chinoises peuvent accroître leurs opérations mondiales en plaçant l’IA et les solutions de cloud hybride au cœur de leur stratégie.
Beijing Shuto Technology Co., Ltd. , basé à Pékin, en Chine, est l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des actifs d’entreprise (EAM). L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions technologiques avancées aux secteurs qui nécessitent des systèmes de maintenance efficaces et intelligents, comme l’automobile, la fabrication et l’industrie.
Fondé en 2006, Shuto Technology est devenu un acteur de premier plan dans ce domaine, notamment en mettant l’accent sur l’intégration des technologies d’IA, d’IdO et de réalité augmentée (AR) dans les flux de maintenance et les workflows. L’entreprise sert un large éventail de clients, pour qui elle contribue à améliorer l’efficacité opérationnelle et à optimiser la gestion des actifs. Avec un effectif de plus de 100 employés, elle continue de stimuler l’innovation et de transformer les pratiques de maintenance traditionnelles des entreprises du monde entier.
IBM Maximo aide les organisations d’horizons divers à optimiser leurs processus de gestion des actifs grâce à des fonctionnalités alimentées par l’IA, qui améliorent l’efficacité, réduisent les temps d’arrêt et contribuent à assurer une croissance durable.
