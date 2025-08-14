Pour répondre à ses défis, Shuto Technology, un fabricant de batteries partenaire IBM® Gold, a déployé IBM® Maximo Application Suite, une plateforme de gestion du cycle de vie des actifs pilotée par l’IA. Après une évaluation globale rigoureuse, Shuto a choisi la suite IBM Maximo Application Suite pour son adaptabilité aux environnements industriels complexes et son écosystème robuste.

Shuto a formé une équipe mondiale chargée de concevoir et d’implémenter une plateforme d’actifs intelligente qui devait couvrir toutes les couches opérationnelles, de la rotation des capitaux à la maintenance prédictive en passant par la montée en compétences des talents. Le résultat ? Une intégration transparente de la gestion des équipements, de la surveillance de l’Internet des objets (IdO) et des informations alimentées par l’IA, alignée sur les priorités stratégiques du client.

L’approche collaborative de Shuto a permis de faire face aux opérations fragmentées en créant un système capable de prendre en charge les déploiements multilingues, multidevises et multiemplacements. Le partenaire a tiré parti d’IBM Assist et de systèmes d’experts à distance pour accélérer les diagnostics, tout en mettant en place une infrastructure numérique de formation des talents pour assurer une croissance durable. Cette transformation fondamentale a défini une nouvelle référence pour les opérations intelligentes et a permis de passer d’une maintenance réactive à une planification prédictive.