Fondée en 1886, BBVA Francés est la plus ancienne banque privée d’Argentine. Au cours des 130 dernières années, elle est devenue l’une des plus grandes banques du pays et offre aujourd’hui ses services à 2,4 millions de particuliers, 42 000 petites et moyennes entreprises et plus de 800 sociétés.

Se situant parmi les principaux acteurs du secteur bancaire argentin, BBVA Francés est résolument tournée vers l’innovation. En cette ère du numérique, la banque est le fer de lance de la transformation des services financiers du pays. Avec 1,29 million de clients qui utilisent activement ses services bancaires en ligne et mobiles, soit une pénétration du marché de 55,2 %, BBVA Francés arrive clairement en tête du peloton.

Mais, comme l’explique un porte-parole, la banque refuse de se reposer sur ses lauriers : « Nous sommes toujours à la recherche de moyens d’améliorer les services à la clientèle. En particulier, nous voulons nous assurer que notre offre numérique répond aux demandes et aux attentes d’une nouvelle génération de clients. »

Pour commercialiser de nouveaux produits et services, BBVA Francés doit s’assurer que l’infrastructure et les outils informatiques qui sous-tendent ses principaux systèmes sont toujours à leur meilleur niveau de performance.

« Bon nombre de nos applications d’entreprise les plus critiques datent de plusieurs décennies, et nous avons augmenté et développé ces systèmes au fil des ans », explique le porte-parole. « En conséquence, les différentes applications sont écrites dans différentes versions du code COBOL, certaines sont basées sur la logique COBOL 3.2 et d’autres sur COBOL 4.2. Nous voulions optimiser le code de nos applications pour améliorer les performances, mais sans les dépenses et les efforts immédiats liés à la recompilation de tout notre code.