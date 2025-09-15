Pour relever ces défis croissants, Banco do Brasil a demandé à ses partenaires de confiance EY et IBM de développer, ensemble, une évolution de son modèle de gouvernance. Consciente de l’ampleur de cette transformation, la banque a pris une mesure audacieuse en s’engageant dans une stratégie solide de gouvernance de l’IA. Le cabinet EY a été sollicité pour concevoir et soutenir la mise en œuvre de cadres complets adaptés au contexte institutionnel de la banque. De son côté, IBM a fourni la base technologique à travers la solution IBM® watsonx.governance, en vue d’assurer l’automatisation, la transparence et la supervision continue tout au long du parcours de l’IA.

EY et IBM ont joué un rôle complémentaire dans l’évolution de la gouvernance de l’IA chez Banco do Brasil. Alors qu’EY a dirigé le développement de ses cadres de gestion du cycle de vie de l’IA générative et de surveillance continue de l’IA, IBM a mis en œuvre cette stratégie via watsonx.governance. Ces cadres définissent des rôles et des responsabilités clairs tout au long du cycle de vie de l’IA, de la conception des modèles à leur déploiement dans des environnements critiques, et introduisent des processus d’évaluation rigoureux pour les modèles de fondation, tels que les tests de performance (benchmarking) et l’évaluation des vulnérabilités.

IBM a joué un rôle essentiel en assurant la continuité de la supervision, de l’explicabilité et de la conformité des systèmes d’IA traditionnels. La plateforme prend en charge la surveillance en temps réel, les alertes proactives et les indicateurs personnalisés, consolidant ainsi un système unifié de contrôle et de confiance.

L’intégration des outils IBM aux cadres EY est actuellement testée dans des cas d’utilisation de l’IA générative afin de garantir la conformité aux exigences en matière de conformité, de performance et de gestion des risques.

Cette synergie entre conception stratégique et technologie de pointe a permis à Banco do Brasil de déployer l’IA de manière éthique et avec une confiance institutionnelle dans un environnement hautement sécurisé.