IBM et EY renforcent la gouvernance de l’IA pour transformer la confiance institutionnelle
En tant que plus ancienne banque d’Amérique latine, Banco do Brasil joue depuis longtemps un rôle essentiel dans le paysage financier de la région. Forte d’une longue tradition d’innovation et d’un engagement au service de l’intérêt public, la banque est reconnue pour ses avancées pionnières dans l’automatisation bancaire, les services numériques et l’IA.
Conformément à sa tradition d’innovation, Banco do Brasil a répondu à la présence croissante de l’IA non pas comme une opportunité lointaine, mais comme un impératif immédiat. En tant qu’institution financière publique ayant des obligations réglementaires et une mission publique, la banque avait besoin d’une stratégie claire pour utiliser l’IA de manière responsable, transparente et à l’échelle.
Avec l’adoption rapide de l’IA dans les fonctions bancaires essentielles, elle a été confrontée à des défis croissants liés à la confiance, à la responsabilité et à la conformité réglementaire.
Pour relever ces défis croissants, Banco do Brasil a demandé à ses partenaires de confiance EY et IBM de développer, ensemble, une évolution de son modèle de gouvernance. Consciente de l’ampleur de cette transformation, la banque a pris une mesure audacieuse en s’engageant dans une stratégie solide de gouvernance de l’IA. Le cabinet EY a été sollicité pour concevoir et soutenir la mise en œuvre de cadres complets adaptés au contexte institutionnel de la banque. De son côté, IBM a fourni la base technologique à travers la solution IBM® watsonx.governance, en vue d’assurer l’automatisation, la transparence et la supervision continue tout au long du parcours de l’IA.
EY et IBM ont joué un rôle complémentaire dans l’évolution de la gouvernance de l’IA chez Banco do Brasil. Alors qu’EY a dirigé le développement de ses cadres de gestion du cycle de vie de l’IA générative et de surveillance continue de l’IA, IBM a mis en œuvre cette stratégie via watsonx.governance. Ces cadres définissent des rôles et des responsabilités clairs tout au long du cycle de vie de l’IA, de la conception des modèles à leur déploiement dans des environnements critiques, et introduisent des processus d’évaluation rigoureux pour les modèles de fondation, tels que les tests de performance (benchmarking) et l’évaluation des vulnérabilités.
IBM a joué un rôle essentiel en assurant la continuité de la supervision, de l’explicabilité et de la conformité des systèmes d’IA traditionnels. La plateforme prend en charge la surveillance en temps réel, les alertes proactives et les indicateurs personnalisés, consolidant ainsi un système unifié de contrôle et de confiance.
L’intégration des outils IBM aux cadres EY est actuellement testée dans des cas d’utilisation de l’IA générative afin de garantir la conformité aux exigences en matière de conformité, de performance et de gestion des risques.
Cette synergie entre conception stratégique et technologie de pointe a permis à Banco do Brasil de déployer l’IA de manière éthique et avec une confiance institutionnelle dans un environnement hautement sécurisé.
Grâce au soutien stratégique d’EY et d’IBM, Banco do Brasil s’appuie désormais sur un modèle de gouvernance de l’IA unifié. La banque a considérablement renforcé sa capacité à gérer les initiatives d’IA avec précision, transparence et contrôle, en validant que chaque modèle déployé répond à des normes rigoureuses en matière d’éthique, de sécurité et de performance.
Désormais au service d’une large clientèle avec une gouvernance étendue du cycle de vie de l’IA, la banque réalise des gains tangibles en matière de supervision, d’agilité et de confiance.
Les principaux résultats enregistrés sont les suivants :
Cette évolution contribue à positionner Banco do Brasil comme un établissement à la pointe de la technologie, traduisant l’innovation en solutions fiables et ciblées, avec un engagement clair pour l’avenir.
Banco do Brasil est la plus ancienne et la deuxième plus grande banque du Brésil, ainsi que la deuxième d’Amérique latine. Elle est l’une des quatre banques brésiliennes les plus rentables depuis l’an 2000 et occupe une position de leader dans la banque de détail.
EY, anciennement Ernst & Young, figure parmi les plus grands cabinets de services professionnels au monde et fait partie du Big Four. Basé à Londres, le cabinet est implanté dans plus de 150 pays et propose des services d’assurance, de conseil, de stratégie, de fiscalité et de transaction. Reconnu pour la diversité de ses équipes et son expertise, EY occupe une position de leader dans l’accompagnement des entreprises en matière de transformation, de gestion des risques et de croissance sur des marchés complexes.
