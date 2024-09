La Bank Mandiri avait besoin d'une approche holistique de la cyber-résilience qui utilise les technologies de pointe et les valeurs recommandés pour faire face à la menace croissante de cyberinterruption.

Elle a fait équipe avec IBM dans le cadre d'un partenariat stratégique portant sur des domaines clés tels que le centre de sécurité des opérations (SOC) géré, l'Internet des objets (IoT) ainsi que le transfert de compétences et de connaissances à long terme. Cette réalisation a exigé beaucoup d'efforts de la part de la banque et d'IBM, car un déploiement de SOC nécessitait une planification délibérée. Dès le début du partenariat, les équipes de la banque et d'IBM se sont unies avec passion et engagement autour d'un objectif commun, afin de garantir le succès du projet.

IBM a fourni des solutions qui comprenaient IBM Resilient comme plateforme de réponse aux incidents, et IBM X-Force pour les renseignements sur les menaces. IBM QRadar SIEM a été déployé pour détecter rapidement les menaces de sécurité avancées du réseau grâce à des analyses en temps réel.

IBM a également fourni les compétences et l'expertise nécessaires pour aider la Bank Mandiri à mettre en place un programme et un cadre holistiques au sein de l'entreprise afin d'améliorer sa capacité à détecter, isoler et récupérer les données, et mieux protéger contre la fréquence croissante et la gravité des cyberattaques. Grâce aux capteurs, aux logiciels de sécurité avancés, à l'IA et au Machine Learning (ML), la banque espère diriger le secteur dans ce domaine de la cyber-résilience.