Bankdata a choisi la solution OMEGAMON Data Provider (ODP) conçue par Rocket Software pour fournir une surveillance détaillée au niveau de l’application pour la plateforme IBM Z.

Rocket Software est un partenaire IBM stratégique de confiance depuis plus de 30 ans. Le partenariat couvre plusieurs marques, solutions et plateformes IBM, dont IBM Z et Power Systems, et 19 de leurs collaborateurs ont été nommés Champions IBM 2023, soit plus que toute autre entreprise dans le monde.

ODP (dans IBM Z Monitoring Suite) capture les données des solutions OMEGAMON existantes et les met à disposition de n’importe quelle solution de surveillance standardisée. Pour sa part, Bankdata a sélectionné l’outil de tableaux de bord open source Grafana.

« Nous suivons une approche DevOps entièrement agile, et nos développeurs travaillent sur toutes les plateformes et tous les systèmes d’exploitation », déclare Frank Petersen. « Nous avons compris qu’apprendre les subtilités de plusieurs applications de surveillance n’était pas réaliste. L’utilisation d’OMEGAMON Data Provider pour permettre à Grafana de créer des tableaux de bord nous donne la possibilité de standardiser et de rationaliser nos processus, et correspond à nos compétences et à notre stratégie. Les données au niveau de l’application auxquelles il nous était auparavant difficile d’accéder sont désormais présentées par ODP à l’aide d’API publiées et disponibles pour les développeurs en utilisant Grafana. »

L’utilisation d’ODP pour mesurer les performances des applications pendant le développement permet aux développeurs d’identifier les changements subtils de performances entre les nouvelles versions du code et les versions antérieures. Par exemple, des modifications de conception logicielle peuvent entraîner une augmentation de la charge de travail pour des raisons inattendues. En identifiant et en traitant les problèmes pendant le processus de développement, Bankdata évite les défaillances ou les augmentations du coût des opérations en production. La résolution des problèmes plus tôt dans le cycle de vie des logiciels réduit également le temps et les coûts de développement.