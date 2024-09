Fondée il y a plus de 20 ans par les banques slovènes, la société Bankart propose ses services financiers complémentaires à plus de 20 banques dans six pays d’Europe du Sud-Est. Bankart compte environ 200 salariés et traite plus de 45 millions de transactions par mois, avec pour spécialités les DAB, les points de vente (POS), la prévention de la fraude, les services d’open banking et les services de paiement.

À propos de SRC sistemske integracije d.o.o.



Depuis plus de 30 ans, SRC, partenaire commercial d’IBM, propose des solutions et services informatiques ciblés pour accompagner la transformation et la croissance des entreprises issues de divers secteurs. La société a son siège social à Ljubljana, en Slovénie, et compte plus de 300 salariés.