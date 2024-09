Banca Transilvania S.A.

Après avoir envisagé une poignée de fournisseurs, la Banca Transilvania a choisi de coordonner la création de sa plateforme bancaire ouverte avec IBM Business Partner IT Smart Systems. Et IT Smart Systems a proposé une solution conçue autour des logiciels IBM.

« C'était une solution qui pouvait être mise en œuvre dans les délais », résume Moldovan. « Nous avions d'autres offres, mais nous n'étions pas sûrs que ces autres solutions seraient prêtes. Être conformes à la DSP2 était l'étape la plus importante à réaliser. »



Avec un plan établi et clair, l'équipe IT Smart Systems a agi rapidement et a développé la plateforme bancaire ouverte et lancé l'environnement de bac à sable qui était requis avant le 14 mars.



La plateforme, le BT API Store, offre actuellement aux fintechs et autres entreprises la possibilité de modéliser et de tester l’intégration des systèmes existants de la Banca Transilvania et des données clients afin de fournir de nouvelles solutions construites autour de fonctions telles que l’équilibrage en ligne, la surveillance des transactions et les paiements internationaux. Et l'environnement de production, à son tour, permettra à ces entreprises tierces d'apporter ces services directement aux clients de Banca Transilvania.



« Le logiciel IBM API Connect est le centre de la plateforme », explique Gabriela Mihalescu, responsable de projet informatique chez IT Smart Systems.« Le logiciel leur permet de concevoir de nouvelles API pour les partenaires ou d'autres fintechs.IBM Security Access Manager assure de son côté la sécurité des API. »Pour renforcer la protection, la plateforme s'appuie également sur la technologie IBM DataPower Gateway pour sécuriser le routage et les connexions de transactions avec les appareils mobiles.