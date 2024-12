Dans un paysage aussi concurrentiel que celui de la restauration et du nettoyage industriel, des compétences en analyse et en planification sont essentielles pour améliorer non seulement la vie quotidienne dans les organisations, mais aussi leurs performances, un facteur crucial pour prendre des décisions rapides et obtenir un avantage concurrentiel.

Ausolan utilisait plusieurs systèmes déconnectés pour gérer ses données financières et opérationnelles, ce qui se traduisait par des processus inefficaces, l’absence d’analyse immédiate des données et une incapacité à réagir face aux besoins d’un secteur de plus en plus agile.

Cette façon de travailler nuisait à la visibilité et à l’analyse des données financières et opérationnelles de l’entreprise, elle compliquait la prise de décision et elle empêchait l’optimisation des ressources, la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité globale. De ce fait, il fallait que l’entreprise prenne des mesures pour améliorer ses performances et le contrôle de ses processus opérationnels et financiers. Dans ce contexte, l’analyse des données pertinentes, ainsi que la modélisation et la planification des processus, sont apparues comme les options les plus convaincantes.