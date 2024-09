Aura Cloud est une start-up fintech basée à Stockholm qui fournit une plateforme cloud numérique conçue pour aider les institutions financières à lancer et à gérer leurs activités à la vitesse de l’éclair. Sa vision est d’être un acteur mondial de premier plan dans la fourniture de plateformes numériques dédiées aux services financiers.

Aura a récemment entrepris d’améliorer les capacités de détection des comportements par défaut de ses solutions en intégrant à sa plateforme des modèles de fondation à IA générative (gen AI). Deux technologues de l’entreprise ont fait équipe avec IBM Client Engineering et IBM Innovation Studio pour mener un projet pilote de quatre semaines d’IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise de nouvelle génération qui permet aux concepteurs d’IA d’entraîner, de valider, de régler et de déployer des modèles d’IA.

L’objectif du projet pilote était de mesurer l’impact que watsonx.ai pourrait avoir sur les outils existants de l’entreprise dédiés à la surveillance des transactions bancaires et à l’identification des écarts par rapport aux modèles de comportement standard. La classification et la catégorisation des transactions sont des éléments essentiels des processus de détection par défaut d’Aura. Sur la base des résultats du projet pilote, la société s’attend à une amélioration de plus de 80 % de la génération d’informations sur les transactions une fois que watsonx.ai sera entièrement mis en œuvre.

« Nous sommes impatients de poursuivre l’exploration de watsonx.ai, avec en ligne de mire la simplification de la découverte de données, l’amélioration de l’expérience client et l’exploitation du potentiel de l’IA générative », déclare Prem Bhagwat, fondateur et PDG d’Aura. « Nous avons trouvé l’équipe d’ingénierie client d’IBM et l’équipe d’IBM Innovation Studio très efficaces et très compétentes pendant notre engagement. L’équipe a pu évaluer les implications pratiques des scénarios et des cas d’utilisation pour suggérer des moyens efficaces d’atteindre notre objectif.