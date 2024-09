Asten Santé est un acteur majeur des services de soins à domicile qui accompagne quotidiennement près de 120 000 patients dans toute la France. Initialement association à but non lucratif, c’est aujourd’hui une filiale du groupe La Poste affiliée à l’agence La Poste Santé & Autonomie.

Il y a plus de trois ans, Asten Santé a entamé des discussions sur la mise en œuvre d’un outil pour automatiser l’élaboration du budget et faciliter son analyse. « Nous étions à la recherche d’un outil de prise de décision et de pilotage pour nos équipes de gestion et opérationnelles », explique Laurence Paquereau, responsable du contrôle du groupe chez Asten Santé.

La diversité des activités de l’entreprise rend le processus de génération des ventes de plus en plus complexe... tout comme son affiliation au groupe La Poste. « Faire partie du groupe La Poste, c’est passer par 5 étapes budgétaires par an : 1 budget et 4 estimations. En d’autres termes, les phases d’élaboration et de développement du budget sont effectuées cinq fois par an, ce qui représente une charge de travail importante. Disposer d’un outil de budgétisation nous a donc permis d’accélérer ces opérations tout en garantissant leur fiabilité et leur sécurité ».

Asten Santé s’est rapidement tourné vers Next Decision, un partenaire avec lequel l’entreprise avait déjà collaboré sur des projets de business intelligence, ainsi que vers les solutions IBM Cognos TM1 et IBM Planning Analytics. « Dans un poste précédent, l’un des contrôleurs de gestion de l’équipe avait travaillé avec ces solutions IBM : il connaissait l’efficacité des outils et les avantages que nous pouvions en tirer », note Laurence Paquereau.