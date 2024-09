Le Chief Analytics Office (CAO) d’IBM est chargé d’établir des partenariats avec les unités commerciales d’IBM pour intégrer l’IA et l’analytique avancée dans les workflows et fournir des informations fondées sur des données et des recommandations de machine learning, ce qui génère de la valeur pour les domaines allant de l’écosystème à la gestion des produits, en passant par la finance et bien plus encore. Pour une organisation mondiale qui compte plus de 250 000 employés, ce n’est pas une mince affaire.

Au sein d’IBM, c’est plus de 500 responsables produit qui prennent en charge le développement de produits logiciels. Au total, ils ont reçu plus de 30 000 nouvelles idées et demandes de fonctionnalités de la part des utilisateurs au cours de l’année écoulée. Pour les transformer en actions, ces demandes sont catégorisées, le but étant que des thèmes communs puissent émerger et que les fonctionnalités puissent être hiérarchisées. Dans le passé, le formulaire de demande de fonctionnalité contenait un champ facultatif « thème » qui permettait aux utilisateurs d’indiquer eux-mêmes un thème pour leur idée. Mais la plupart des idées n’avaient pas de thème associé, ce qui obligeait les chefs de produit à examiner et à catégoriser manuellement chaque demande de fonctionnalité.

Au sein d’IBM, les différentes équipes produit utilisaient des approches disparates pour évaluer les nouvelles idées et s’appuyaient sur des plateformes distinctes pour les classer par ordre de priorité. Cela entraînait des incohérences dans les critères de sélection et la qualité des données. Les responsables produit stockaient les configurations, les sorties de données et les formats de fichiers complexes dans un répertoire local. Cette méthode était non seulement gourmande en ressources, mais elle empêchait le partage des fichiers entre les collaborateurs et créait souvent des doublons accidentels.