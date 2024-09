Grâce à Randori Recon, Armellini a pu gagner en visibilité sur les risques externes et s’assurer que les systèmes de gestion des actifs et des vulnérabilités de l’entreprise sont mis à jour à mesure que de nouvelles applications cloud et SaaS sont mises en ligne. Armellini utilise de plus en plus l’analyse de la tentation de la cible de Randori Recon pour trier et hiérarchiser les vulnérabilités à corriger. Grâce à ces informations, l’équipe d’Armellini a contribué à réduire les risques pour l’entreprise sans affecter les opérations commerciales.

À l’avenir, l’équipe espère commencer à tester la résilience de son programme de sécurité à l’aide des capacités automatisées continues de l’équipe rouge d’IBM Security Randori Attack Targeted.