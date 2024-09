Grâce à son partenariat avec IBM, any.cloud a pu passer de la simple maintenance de son infrastructure à l'offre de services sur IBM Cloud. Aujourd'hui, any.cloud fournit des environnements entiers pour la sauvegarde, la reprise après incident et les applications à partir de 60 centres de données IBM Cloud dans le monde.

Le passage à IBM Cloud a donné à any.cloud la liberté de se concentrer sur l'innovation, la satisfaction des clients et la croissance de l'entreprise. « Avec IBM Cloud, il nous est très facile de nous développer », note M. Elveng. « Nous ne devons plus nous charger du travail manuel. Nous n'avons plus à nous préoccuper de la disponibilité et de la manière de construire l'infrastructure. IBM nous fournit tout cela. Nous pouvons nous concentrer sur nos clients, sur nos compétences et sur ce que nous faisons le mieux, à savoir les services que nous fournissons via IBM Cloud. »

L'entreprise utilise les IBM Cloud Bare Metal Servers pour assurer la continuité des opérations et bénéficier de la technologie IBM Cloud Object Storage comme service de stockage de données non structurées. En mai 2019, any.cloud a lancé ReTrust, un nouveau service d'intelligence en matière d'identité et de détection basé sur la technologie IBM Trusteer Rapport®. ReTrust étend la plateforme Trusteer au-delà du secteur bancaire, afin que d'autres types d'entreprises puissent sécuriser leurs actifs et leurs clients en ligne. Cette solution est si innovante qu'IBM a récompensé any.cloud en lui décernant le prix du fournisseur de services technologiques de l'année 2019.