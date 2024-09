Anglian Water est la plus grande compagnie des eaux et de recyclage de l'eau d'Angleterre et du Pays de Galles par zone géographique. En moyenne, la région dans laquelle elle est implantée enregistre seulement 600 millimètres de précipitations chaque année, soit un tiers de moins que le reste de l'Angleterre. Une quantité aussi limitée, combinée à des périodes de sécheresse prolongées, constitue un défi continu pour l'entreprise qui doit fournir des services durables d'approvisionnement en eau et de recyclage de l'eau à plus de six millions de clients.

Sur le plan opérationnel, Anglian Water s'appuie sur SAP® Business Suite (lien externe à ibm.com) et SAP for Utilities (lien externe à ibm.com) pour gérer ses principaux processus métier. Il s'agit notamment des ressources humaines, des opérations, des finances et de la facturation client. Par exemple, lorsque les clients contactent le centre d'appel et que les ingénieurs sur le terrain acceptent des tâches de maintenance, les données sont fournies, gérées et traitées par les solutions SAP Business Suite.

Ces applications SAP essentielles pour l'entreprise étaient mises en œuvre sur une infrastructure arrivée en fin de vie. Il n'était possible d'effectuer une maintenance que pendant les temps d'arrêt programmés à l'avance, généralement le dimanche, lorsque les volumes de travail sur le terrain et de transactions sont moins importants.

Sam Mellodew, responsable du programme SAP, explique : « Nous nous efforçons d'offrir le meilleur service possible à nos clients. Cela signifie que nous avons besoin de systèmes de back-office fiables pour permettre à notre équipe du centre d'appel d'accéder rapidement aux informations en cas de problème, afin de fournir des réponses rapides ainsi qu'un service efficace et approprié.

À mesure que les systèmes vieillissaient, les risques pour l'entreprise augmentaient. Pendant les temps d'arrêt planifiés, nous conseillions au personnel de passer aux dossiers papier, ce qui a pu affecter notre efficacité opérationnelle et notre service client.

Il était évident que l'infrastructure informatique existante ne serait pas en mesure de répondre à nos futures exigences en matière de capacité. Avec l'augmentation des temps d'arrêt pour cause de maintenance, nous avons compris que nous devions renouveler l'intégralité de nos systèmes, pour une solution capable de régler nos problèmes de coût, d'efficacité et de résilience.