Les données ayant été transférées avec succès et les solutions ERP SAP étant pleinement opérationnelles, Andhra Paper a immédiatement choisi d'adopter SAP S/4HANA, avec l'aide d'IBM et de son partenaire de mise en œuvre, afin de bénéficier d'une vision en temps quasi réel et de profiter des avantages d'une prise de décision basée sur les données.

M. Pamidimukkala poursuit : « Avec SAP S/4HANA, l'entreprise a considérablement rationalisé son processus de clôture de fin de mois, jusqu'à 10 %, ce qui lui permet d'avoir une vision plus approfondie de ses performances financières. Nous prévoyons également que SAP S/4HANA offrira des avantages significatifs pour notre processus de gestion de la trésorerie. En automatisant des tâches autrefois manuelles et basées sur des feuilles de calcul, nous obtiendrons une visibilité instantanée de notre portefeuille d'investissements, ce qui permettra à notre équipe de procéder à des optimisations afin d'accroître nos rendements. Et lorsque notre nouvelle solution SAP S/4HANA pour la gouvernance, le risque et la conformité sera mise en service, nous orienterons toutes nos décisions selon une approche rigoureuse en matière de contrôle des activités ».

L'entreprise prévoit d'étendre son utilisation des solutions SAP intégrées. M. Pamidimukkala le confirme : « Environ 90 % des commandes arrivent via un portail web, reposant sur un outil tiers. En remplaçant cette technologie par SAP Commerce Cloud, nous gagnerons en efficacité grâce à une solution à fournisseur unique, et nous offrirons aux clients une gestion simplifiée des commandes et un meilleur service client, ce qui optimisera leur expérience et renforcera leur satisfaction. »