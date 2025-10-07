Pour s’assurer de répondre à ses obligations, anb s’est tournée vers son partenaire de confiance ejada Systems .

« ejada est depuis longtemps un excellent partenaire technologique », déclare M. Inayat. « Nous pouvons les appeler en pleine nuit, et ils seront là pour nous. Nous savions donc que nous pouvions leur confier ce projet urgent. »

S’appuyant sur ses connaissances et sa compréhension du cadre antifraude SAMA, ainsi que sur des décennies d’expérience en matière de mise en conformité, ejada a procédé à une démonstration de la solution IBM Safer Payments. Enrichie par l’IA, cette solution de prévention de la fraude financière propose un panneau de contrôle unique pour surveiller la fraude sur tous les canaux de paiement, dont les paiements par carte et les services bancaires mobiles.

La banque fut conquise par la convivialité de la solution Safer Payments, qui permet aux utilisateurs professionnels de créer de nouveaux modèles décisionnels sans dépendre des données, ni des équipes informatiques. Un autre facteur ayant fait peser la balance en faveur de Safer Payments était la flexibilité technologique de la plateforme.

« IBM Safer Payments nous aide à nous tourner vers l’avenir », précise M. Inayat. « Au fur et à mesure que nous évoluons et que de nouvelles technologies apparaissent sur le marché, nous avons l’assurance de pouvoir les intégrer à la solution de façon fluide. »

En collaboration avec ejada et IBM, anb a pu déployer et configurer Safer Payments en 90 jours. Selon M. Inayat, « Le chemin n’a pas été facile : tous les services de l’entreprise ont dû se mobiliser pour mettre en place la solution. Mais accompagnés par ejada et IBM, nous y sommes parvenus dans un délai sans précédent. »

Forte de son expérience dans la gestion d’architectures bancaires complexes et de projets d’intégration, la société ejada a rapidement mis en œuvre l’intégration sur plusieurs canaux numériques, afin d’offrir à anb une vue unifiée du comportement client. ejada a également aidé anb à maximiser la valeur de Safer Payments en configurant la plateforme pour fournir des rapports conformes au cadre SAMA.