Si l’essor de la banque numérique et du commerce électronique a simplifié la vie des clients, il a également ouvert la porte à de nouvelles menaces. Les fraudeurs cherchant désormais à exploiter les canaux numériques, la détection des fraudes financières est plus difficile. Pour lutter contre cette nouvelle vague de criminalité financière, la Banque centrale saoudienne (SAMA) a publié un ensemble de directives appelées « Cadre de lutte contre la fraude ». Ce cadre exige que les banques du royaume adoptent des mesures robustes de détection des fraudes pour les transactions en espèces et électroniques.
Pour se conformer à ces nouvelles réglementations, l’Arab National Bank (anb) a décidé d’améliorer ses capacités de détection des fraudes. Si la banque disposait déjà de mesures antifraude, ses fonctionnalités de détection étaient incomplètes, ce qui entraînait une baisse de productivité au sein de son équipe de conformité.
Khurram Inayat, gestionnaire de portefeuille chez ANB : « Notre capacité à analyser le parcours client sur nos différents canaux numériques était limitée. Pour chaque cas de fraude, notre équipe de conformité devait passer des heures à extraire des données pour comprendre comment et pourquoi c’était arrivé. »
anb a décidé de transformer son approche de la prévention de la fraude financière avec une solution qui offre une vue et un contrôle unifiés des transactions.
Pour s’assurer de répondre à ses obligations, anb s’est tournée vers son partenaire de confiance ejada Systems .
« ejada est depuis longtemps un excellent partenaire technologique », déclare M. Inayat. « Nous pouvons les appeler en pleine nuit, et ils seront là pour nous. Nous savions donc que nous pouvions leur confier ce projet urgent. »
S’appuyant sur ses connaissances et sa compréhension du cadre antifraude SAMA, ainsi que sur des décennies d’expérience en matière de mise en conformité, ejada a procédé à une démonstration de la solution IBM Safer Payments. Enrichie par l’IA, cette solution de prévention de la fraude financière propose un panneau de contrôle unique pour surveiller la fraude sur tous les canaux de paiement, dont les paiements par carte et les services bancaires mobiles.
La banque fut conquise par la convivialité de la solution Safer Payments, qui permet aux utilisateurs professionnels de créer de nouveaux modèles décisionnels sans dépendre des données, ni des équipes informatiques. Un autre facteur ayant fait peser la balance en faveur de Safer Payments était la flexibilité technologique de la plateforme.
« IBM Safer Payments nous aide à nous tourner vers l’avenir », précise M. Inayat. « Au fur et à mesure que nous évoluons et que de nouvelles technologies apparaissent sur le marché, nous avons l’assurance de pouvoir les intégrer à la solution de façon fluide. »
En collaboration avec ejada et IBM, anb a pu déployer et configurer Safer Payments en 90 jours. Selon M. Inayat, « Le chemin n’a pas été facile : tous les services de l’entreprise ont dû se mobiliser pour mettre en place la solution. Mais accompagnés par ejada et IBM, nous y sommes parvenus dans un délai sans précédent. »
Forte de son expérience dans la gestion d’architectures bancaires complexes et de projets d’intégration, la société ejada a rapidement mis en œuvre l’intégration sur plusieurs canaux numériques, afin d’offrir à anb une vue unifiée du comportement client. ejada a également aidé anb à maximiser la valeur de Safer Payments en configurant la plateforme pour fournir des rapports conformes au cadre SAMA.
Grâce au partenariat entre IBM Safer Payments et ejada, qui soutient sa transformation en matière de détection des fraudes, anb répond sans difficulté aux exigences réglementaires, améliore le parcours client et évite de perdre de l’argent à des millions de personnes.
Les modèles décisionnels d’anb mettent automatiquement en pause les transactions suspectes, ce qui donne à l’unité antifraude le temps de communiquer avec les clients et de vérifier si la transaction est légitime. Depuis le déploiement de la nouvelle solution, anb a enregistré une diminution significative des incidents de fraude, en particulier dans les transactions e-commerce.
« Extrêmement rapide, IBM Safer Payments prend des décisions en moins de 10 millisecondes », affirme M Inayat. « Il nous offre la marge de manœuvre nécessaire pour résoudre efficacement les problèmes et fournir la meilleure assistance possible à nos clients. »
Parallèlement, en neutralisant la fraude avant qu’elle ne se produise, la banque a pu réduire le temps consacré à l’analyse des cas et améliorer ainsi son efficacité opérationnelle.
« IBM Safer Payments est désormais une application essentielle chez anb », conclut M. Inayat. « Nous sommes impatients d’améliorer davantage notre processus de prévention des fraudes, toujours en collaboration avec IBM et ejada. »
Fondée en 1979, l’Arab National Bank (anb) est l’une des plus grandes banques du Moyen-Orient. Avec son siège à Riyad, anb compte 156 succursales au Royaume d’Arabie saoudite et une agence internationale à Londres, au Royaume-Uni.
Depuis près de 20 ans, diverses entreprises publiques et privées de premier ordre de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord s’appuient sur le savoir-faire technologique d’ejada. Grâce à son portefeuille de solutions de pointe favorisant la transformation numérique, ejada fournit une large gamme de services dans divers secteurs d’activité porteurs. S’appuyant sur un riche savoir-faire acquis au fil des décennies, ejada compte quelques 3 500 salariés encadrés par une équipe de direction très expérimentée.
Le client est tenu de respecter l’ensemble des lois et des réglementations applicables. IBM ne fournit pas de conseils juridiques et ne déclare ni ne garantit que ses services ou ses produits mettront le client en conformité avec la législation ou la réglementation en vigueur.