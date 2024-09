ANAS S.p.A.

ANAS est responsable de la construction, de l’entretien et de la mise à niveau du vaste réseau de routes et d’autoroutes italiennes. Veiller à ce que les milliers de villes et villages restent reliés sur le sol hétérogène de l’Italie exige un travail de maintenance constant. En parallèle, ANAS dirige également des projets visant à créer de nouvelles liaisons de transport entre les sites les plus reculés d’Italie.

Maurizio Biccellari, responsable des systèmes de gestion et de documents chez ANAS, explique : « Beaucoup des choses qui font de l’Italie un si beau pays sont aussi très difficile à gérer du point de vue de l’ingénierie. Avec autant de rivières, de vallées et de régions montagneuses, les projets de construction ou de réparation des routes nécessitent des équipes d’ingénieurs, d’architectes et de géomètres, ainsi que de nombreux types de fournisseurs spécialisés. »

Les projets de construction et de maintenance d’ANAS dépendent d’une grande quantité de données, allant des plans des ingénieurs aux contrats d’approvisionnement, en passant par les processus d’enregistrement de la gestion. Pour gérer ses processus d’ingénierie et son énorme réseau de fournisseurs, l’entreprise s’appuyait auparavant sur des flux de travail manuels sur papier. Cependant, cette approche rendait le suivi des formulaires et des fichiers difficile, en particulier sur les projets impliquant plusieurs parties prenantes et flux de travail.

M. Biccellari continue : « Pour mener à bien leur travail, nos équipes et nos fournisseurs ont besoin d’accéder aux plans de construction et d’ingénierie, aux documents d’acquisition, aux procédures de qualité, aux instructions de fonctionnement, aux échanges des collaborateurs, etc. Nous avons actuellement près de 12 millions de documents archivés sur nos systèmes, que nos utilisateurs pourraient avoir besoin de consulter à tout moment. Si notre personnel ne peut pas accéder aux informations dont il a besoin quand il en a besoin, le projet risque d’être retardé, ce qui peut considérablement augmenter nos coûts. »