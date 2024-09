The American University in Cairo

Les étudiants viennent de plus de 60 pays à AUC pour profiter de son campus de pointe de plus de 100 hectares dans le Nouveau Caire, en Égypte. Ils apprennent à penser de manière critique et à trouver des solutions créatives, des compétences qu’ils peuvent continuer à appliquer une fois leur éducation terminée. Par le biais de la recherche, de l’expression intellectuelle et créative et du service communautaire, AUC s’engage à explorer les défis auxquels font face l’Égypte, la région et le monde entier.

Toutefois, cette vision ne peut devenir une réalité si la structure d’information de l’université n’est pas suffisamment robuste pour permettre une prise de décision rapide et éclairée. AUC a fortement investi dans la construction de son infrastructure d’information et l’introduction de systèmes ERP modernes. En mettant l’accent sur la technologie, l’université garantissait que les données critiques et précieuses étaient stockées dans des formats bien structurés, facilitant ainsi l’automatisation des différents processus métier. Au fil du temps, ces systèmes ont continué à amasser de grandes quantités de données.

Cependant, la génération d’informations à partir d’un si grand volume de données a été continuellement mise en veilleuse. En résultent des incohérences, des redondances et de nombreuses versions différentes de la vérité. De plus, le processus manuel sur lequel AUC s’appuyait prenait des semaines pour fournir des données, elles-mêmes exposées à l’erreur humaine. Au moment où les informations arrivaient, il était trop tard : les décisions étaient déjà prises.

AUC s’est donc mise en quête d’une plateforme d’aide à la décision qui permettrait de prendre des décisions rapides et éclairées, de décentraliser les données et de fournir une sortie diverse et visuellement parlante.