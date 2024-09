La plateforme FileNet a aidé AKSigorta à réduire ses coûts d'exploitation car elle nécessite moins de maintenance que la solution précédente. En outre, il est si facile d'intégrer des partenaires commerciaux à la plateforme que les projets d'intégration peuvent être menés à bien plus rapidement.

Avec le nouveau CMS en place, AKSigorta bénéficie d'une amélioration de la performance du système. La plateforme IBM FileNet permet d'augmenter de 40 % la vitesse de lecture et d'écriture des données. Il augmente également les vitesses de recherche de 20 %, ce qui permet aux employés et aux clients de trouver plus rapidement le contenu dont ils ont besoin. « Nous disposons désormais d'une plate-forme de gestion de contenu de nouvelle génération qui offre une grande disponibilité et de solides performances et qui sert nos trois millions de clients vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, en traitant plus de 10 000 dossiers de demande d'indemnisation par jour », explique M. Konak.