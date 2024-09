Akropolis Decentralized Ltd.

Lorsque la crise financière de 2008 a frappé Wall Street, les répercussions se sont fait sentir dans le monde entier. Parmi les plus durement touchées, figuraient les personnes disposant de fonds de pension, en particulier les personnes âgées.

Anastasia Andrianova, fondatrice et directrice générale (PDG) d'Akropolis, était parfaitement consciente des conséquences douloureuses sur le plan personnel. Non seulement elle travaillait comme analyste financière chez Lehman Brothers à Londres lorsque la banque d'investissement s'est effondrée, mais ses parents, qui vivaient en Lituanie, ont été directement touchés.

« En raison de la structure du système de prêts interbancaires, lorsqu'une banque s'effondre à New York, les gens ordinaires, et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables, se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas accéder à leurs comptes, explique A. Andrianova. Leur épargne à long terme est ponctionnée, car les fonds publics sont généralement la première source d'argent dans laquelle le gouvernement puise lors d'une crise financière. »

Cette expérience a motivé la création Akropolis, une entreprise qui a pour mission de protéger les populations vulnérables de l'effet domino des futures fondations économiques. En fait, le nom de l'entreprise vient du mot « acropole », qui fait référence à une structure ressemblant à un fort, construite auparavant pour protéger les habitants contre les attaques externes.

« Ce que nous essayons de faire, c'est de créer un fonds qui ne dépende pas du système de prêt interbancaire, explique A. Andrianova. Il s'agit d'un réseau financier peer-to-peer qui offre trois services de base : l'accès à une épargne, un crédit et à une assurance fiables.

À cette fin, Akropolis construit un protocole et une chaîne spécifique au domaine pour fournir une infrastructure basée sur la blockchain pour un réseau financier décentralisé. Le but du réseau est de permettre la formation, l'exploitation et l'interconnexion d'organisations financières autonomes informelles, telles que les coopératives, les guildes et les mutuelles numérique.

Les caractéristiques immuables d'un grand livre blockchain le rendent résilient face aux fluctuations du marché mondial. Étant donné que chaque bloc d'informations (comme un ensemble de détails de transaction) dans la blockchain est enregistré dans le bloc suivant, les modifications ne peuvent pas être effectuées sans détection. Cela permet à deux parties d'échanger des fonds directement à l'aide de la blockchain, sans avoir besoin d'une banque ou d'une autre entité pour traiter ou suivre la transaction.

Après les premiers tests de son protocole blockchain exécuté sur une plateforme cloud, Akropolis a conclu qu'elle avait besoin d'une solution plus robuste et résiliente, à savoir une infrastructure cloud distribuée, sécurisée et durable, capable d'évoluer à l'échelle mondiale et de gérer de gros volumes de transactions.