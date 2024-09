Pour concrétiser sa vision du commerce de détail omnicanal, AKIDS a engagé IBM Business Partner BiLumina pour déployer son offre ERP unique basée sur le logiciel IBM Db2.

« Nous avons rapidement identifié que BiLumina ERP était la seule option logique pour notre entreprise », explique Egi Žaberl. « Son offre est abordable et assez flexible pour s’adapter à nos besoins particuliers. Dès que nous avons rencontré l’équipe de BiLumina, nous avons compris que sa façon de travailler correspondait à la nôtre. Ses grands atouts sont sa capacité d'écoute et sa proactivité pour proposer de nouvelles fonctionnalités et des modifications qui génèrent de la valeur. Nous n'avons jamais regretté notre choix. »

En partenariat avec BiLumina, AKIDS a intégré plus de 500 processus métier à la plateforme BiLumina, générant des niveaux d'automatisation et d'intégration sans précédent. Depuis, l’entreprise a ouvert des magasins physiques et des sites de vente en ligne desservant la Slovénie, la Croatie et la Macédoine du Nord, et a adapté sa solution ERP BiLumina pour déployer des processus standardisés, mais personnalisables si nécessaire pour les marchés internationaux. Toute la logique métier de BiLumina a été développée au sein d’IBM Db2, ce qui garantit des temps de réponse toujours courts, même pendant les pics d’activité.

« En travaillant avec BiLumina, nous connectons et automatisons tous les aspects de notre activité », explique Janez Breskvar Tiller. « Cette transformation a tout changé. Par exemple, nos entrepôts sont devenus des installations de pointe. Auparavant, tout était réalisé à la main. Maintenant, tout est entièrement automatisé de la commande à la livraison, à l’exception du prélèvement physique des marchandises. Beaucoup de monde nous demande même à les visiter ! »

Avec l’aide de BiLumina, AKIDS dispose à présent d'une visibilité en temps réel sur les informations critiques de l’entreprise, y compris les niveaux de stock. Grâce à ces informations, l'entreprise peut éviter les ruptures de stock, tant en magasin qu'en ligne.

Doté des nouvelles capacités numériques, AKIDS évolue désormais vers un modèle de distribution omnicanal. Egi Žaberl précise : « Nos clients ont la possibilité de basculer entre les canaux en ligne et physiques à tout moment lors de leur parcours d'achat. Par exemple, ils peuvent ajouter des articles à leur panier en ligne, vérifier s'ils sont en stock dans le magasin le plus proche et venir les retirer en personne. Une fois en magasin, ils ont la possibilité de finaliser leur panier sur leur appareil mobile ou d’utiliser le POS [système de point de vente], qui offre diverses options de paiement. »

AKIDS tire parti de la puissance de ses nouvelles capacités ERP pour transformer la façon dont il présente et vend ses produits aux clients. Grâce à son programme de fidélité, l'entreprise permet aux acheteurs assidus de participer à des promotions et des ventes exclusives. L'entreprise emploie également les outils de segmentation intégrés à l'ERP BiLumina, qui sont reliés à Facebook et Google Analytics, pour cibler ses activités marketing selon leur récence, leur fréquence et leur valeur. Elle déploie également IBM Cognos Analytics pour approfondir ses données et obtenir de nouvelles informations.

« Si un client achète une poussette chez nous, nous ne voulons pas lui recommander pas d'en acheter une autre le mois suivant », explique Janez Breskvar Tiller. « Nous voulons aussi rendre nos suggestions encore plus sophistiquées, par exemple en proposant des offres ciblées et adaptées à l’âge de chaque membre de notre programme de fidélité. Cela se traduit par des clients plus heureux et plus fidèles, ainsi que par une augmentation des ventes : tout le monde est gagnant. Nous pouvons réaliser tout cela et bien plus encore avec BiLumina. À présent, nous exploitons Cognos Analytics pour cerner davantage les envies de nos clients ».

En collaboration avec BiLumina, AKIDS intègre ses systèmes avec ceux de ses fournisseurs et de ses prestataires de livraison. BiLumina construit en ce moment un portail dédié aux fournisseurs B2B selon les spécifications de l’entreprise, ce qui aidera AKIDS à développer sa présence en Italie, en Ukraine et à l’international. Janez Breskvar Tiller ajoute : « Ce portail B2B nous permettra de capitaliser sur nos opportunités d'expansion. Et avec BiLumina, qui maîtrise parfaitement IBM Db2, nous avons la garantie de disposer d’une solution fonctionnelle d’ici quelques mois seulement ».