AGL Energy

Chez AGL (lien externe à ibm.com), nous pensons que l’énergie améliore la vie et nous sommes déterminés à améliorer la façon dont les Australiens vivent, se déplacent et travaillent. Fière d’être australienne depuis plus de 185 ans, l’entreprise AGL fournit environ 4,5 millions[1] de services à ses clients dans les domaines de l’énergie, des télécommunications et de Netflix. AGL s’engage à fournir à ses clients des services essentiels simples, équitables et accessibles alors qu’ils décarbonisent et électrifient leur façon de vivre, de se déplacer et de travailler. AGL exploite le plus grand portefeuille privé de production d’électricité d’Australie sur le marché national de l’électricité, comprenant la production d’électricité à partir du charbon et du gaz, des sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien, l’hydroélectricité et le solaire, des batteries et d’autres technologies de raffermissement, ainsi que des actifs de stockage. Nous nous appuyons sur notre histoire en tant que l’un des principaux investisseurs privés d’Australie dans le domaine des énergies renouvelables pour diriger la transition vers un avenir énergétique à faibles émissions, abordable et intelligent, conformément aux objectifs de notre plan d’action pour la transition climatique. Nous continuerons à innover dans le domaine de l’énergie et d’autres services essentiels afin d’améliorer le mode de vie des Australiens et de préserver le monde qui nous entoure pour les générations futures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur agl.com.au