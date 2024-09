Le service de gestion des appareils mobiles ADSI, qui prend en charge les smartphones et tablettes iOS, Android, Windows Phone et BlackBerry, offre une visibilité, un contrôle et une sécurité accrus pour les appareils appartenant à l'entreprise et BYOD (bring your own device).

« Un critère très important pour nous était la flexibilité d'adapter tout ce que nous avons choisi pour répondre à nos besoins en tant qu'entreprise, explique Adrian Taradborough. Avec MaaS360, ADSI a été en mesure de façonner les services qu'ils offrent pour s'adapter à leur marché, notamment en offrant quatre niveaux de service aux clients, deux destinés aux petites entreprises et deux aux grandes entreprises, avec des prix correspondants. Plus important encore, tous les écrans que les utilisateurs voient sont marqués comme un service ADSI, bien que les clients sachent d'emblée que le service est « Optimisé par IBM », un point qu'ils apprécient.



ADSI offre à ses clients ses propres rapports sur mesure en tant que fonctionnalité de produit, grâce à l'API MaaS360. Selon le niveau de service sélectionné, les clients peuvent obtenir des rapports mensuels, hebdomadaires, voire quotidiens détaillant la quantité de données consommées par chaque appareil et sa localisation. « En suivant l'utilisation des données mobiles par téléphone, ADSI peut envoyer des alertes aux utilisateurs et aux propriétaires lorsqu'un utilisateur approche des 70 %, puis 80 %, puis 100 % de la limite de consommation de données prédéfinie, explique Stuart Dawes, spécialiste produit. Les propriétaires peuvent établir des règles qui empêchent les individus de dépasser leurs limites, et la solution aide à prévenir les factures inattendues en cas de dépassement de quota à la fin du mois. »



MaaS360 offre également une visibilité et un contrôle sur les applications utilisées sur l'appareil. Par exemple, explique Stuart Dawes, ADSI peut dire au propriétaire qu'un employé a installé Facebook et Netflix, deux applications à usage personnel qui pourraient consommer des données, puis à la discrétion du client, supprimer ou bloquer les applications en question.



Grâce aux fonctionnalités UEM fournies par MaaS360, les clients d'ADI peuvent améliorer leur posture de sécurité sur mobile. La configuration d'un appareil peut inclure l'établissement d'un mot de passe fort, et le service prend en charge le chiffrement des données. En cas de perte ou de vol d'un appareil, ADSI peut effacer l'appareil à distance, ce qui contribue à protéger les données de l'entreprise. Ces fonctionnalités aident également les clients à répondre aux exigences du RGPD, et le service peut fournir une preuve de protection qui peut être utilisée dans les rapports de conformité.



Les grandes entreprises peuvent également profiter d'une gamme de fonctionnalités de sécurité, notamment IBM MaaS360 Container App qui sépare l'utilisation des appareils professionnels et personnels et offre une protection pour les e-mails, le chat mobile et les applications d'entreprise. IBM MaaS360 Secure Browser contrôle l'accès aux sites Web et aide à protéger les données. Un niveau de service d'entreprise supplémentaire offre une protection plus avancée aux entreprises dont les utilisateurs finaux ont besoin d'accéder à des documents et applications sur le réseau de l'entreprise.