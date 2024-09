ActivTrades savait que son infrastructure sur site existante ne s’adapterait pas facilement à un nombre de clients en perpétuelle augmentation. L’entreprise souhaitait également augmenter la vitesse de configuration de nouveaux serveurs, le but étant d’apporter plus rapidement de nouvelles fonctionnalités à ses clients. Pour répondre à ces deux exigences, ActivTrades a décidé de migrer ses serveurs sur site vers le cloud. La société a effectué une comparaison détaillée des principaux fournisseurs de services cloud disponibles dans le monde et a suivi plusieurs exercices de preuve de concept avant de choisir IBM comme meilleur fournisseur pour ses besoins.

« Nous avons testé la vitesse des serveurs et les différentes offres du portefeuille de solutions », explique M. Ivanov. « L’un des éléments importants était qu’IBM propose des serveurs bare metal que nous pouvons gérer pour nous-mêmes. De plus, l’expérience d’IBM dans le secteur des services financiers a fait d’IBM Cloud la solution idéale pour ActivTrades. »

Alors qu’ActivTrades utilisait déjà la virtualisation VMware au sein de son infrastructure sur site, l’entreprise a décidé de reconstruire cet environnement dans IBM Cloud, le but étant d’optimiser l’architecture et d’éviter d’introduire des problèmes de configuration existants dans le nouvel environnement cloud. ActivTrades a déployé VMware vSphere dans IBM Cloud, tirant parti des serveurs bare metal d’IBM Cloud spécialement configurés par IBM pour des performances et une compatibilité optimales avec VMware. La solution choisie par ActivTrades comprend des LAN virtuels, des appliances de sécurité réseau et un stockage personnalisable par l’utilisateur, qui fournissent tout ce dont vous avez besoin pour créer et gérer un environnement de serveurs virtualisés.

En tirant parti de services de mise en réseau et de sécurité robustes dans IBM Cloud, ActivTrades a amélioré la disponibilité de ses services tout en renforçant ses systèmes contre les intrusions. Les deux aspects sont des éléments clés de la réputation de l’entreprise sur le marché, qui contribuent à maintenir la confiance des clients.

« La migration vers le cloud a été un projet d’envergure qui a duré plusieurs mois, au cours desquels nous avons bénéficié d’un soutien et d’une assistance remarquables de la part d’IBM », confie M. Ivanov. « La combinaison de vSphere et de serveurs bare metal nous offre une flexibilité totale dans la gestion des serveurs virtuels, soutenue par la commodité des services IBM dédiés au réseau, à la sécurité cloud, au stockage et aux licences VMware. Un autre avantage du choix d’IBM Cloud était la possibilité d’héberger nos services dans plusieurs centres de données afin de nous protéger contre les incidents. »

Avec ses plateformes de trading critiques fonctionnant sur VMware vSphere dans IBM Cloud, ActivTrades a désormais la capacité de régler plus d’un million de transactions par jour en temps réel et peut augmenter sa capacité en quelques clics.

« C’est un métier dans lequel les choses vont très vite, et les traders attendent beaucoup de flexibilité et de rapidité », explique M. Ivanov. « Auparavant, nous devions attendre des jours pour mettre en place un nouveau service. Maintenant nous pouvons le faire en quelques heures à l’aide de VMware vSphere dans IBM Cloud. »