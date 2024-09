En exploitant les bonnes pratiques d’IBM et de SAP S/4HANA en termes d’efficacité, Centria transforme la productivité.

« En rationalisant les processus et en réduisant la saisie manuelle des données dans SAP, nous avons réduit en moyenne de 40 % le temps nécessaire pour de nombreux processus dans divers domaines de notre entreprise, souligne Erika Acosta Cueva. Toutes les données étant stockées dans SAP S/4HANA, les responsables peuvent générer des rapports plus facilement dans leurs domaines respectifs et obtenir une meilleure visibilité sur les opérations. Les rapports qui prenaient auparavant 2 jours sont désormais disponibles instantanément en appuyant simplement sur un bouton, et les responsables peuvent voir les données en temps réel en lieu et place de rapports statiques.

« En outre, les utilisateurs finaux peuvent effectuer un plus grand nombre de tâches, telles que l’enregistrement des stocks, le suivi du chiffre d’affaires, le signalement des problèmes liés à la maintenance de l’usine et la création de relevés de compte client, depuis leurs appareils mobiles. Des améliorations comme celles-là ont réellement un impact pour la productivité de nos employés et de nos clients. »

Centria a déjà réalisé des économies considérables.

« Nos processus comptables sont tellement plus efficaces que nous avons pu réaffecter du personnel à d’autres services, économisant environ 30 000 USD par an, » ajoute Erika Acosta Cueva. « De plus, avant de déployer SAP S/4HANA, nous avions prévu de mobiliser les fournisseurs pour développer de nouveaux tableaux de bord et applications mobiles pour nous, pour un coût d’environ 200 000 USD. Grâce à SAP S/4HANA et SAP Fiori, nous avons acquis quelque 25 applications mobiles et de nombreux tableaux de bord sans investissement supplémentaire.

« La compression de la base de données SAP HANA a aussi réduit nos besoins en stockage de données de 32 %, ce qui a entraîné une baisse des frais d’hébergement. En outre, nous avons veillé à n’attribuer des licences SAP complètes qu’aux personnes qui en ont besoin. Par exemple, les responsables qui utilisent uniquement SAP Fiori pour approuver les bons de commande peuvent effectuer cette tâche en utilisant une licence plus appropriée ».

Au sein de Grupo Breca, ce projet a suscité un véritable enthousiasme, la nouvelle faisant état d’une création de rapports plus simple et d’un renforcement de la mobilité s’étant répandue rapidement. D’autres filiales ont déjà demandé à Centria d’externaliser leur informatique.

La nouvelle prise en charge de la logistique, des stocks et bien plus encore grâce à SAP S/4HANA permettra à Centria de faire appel aux entreprises de Grupo Breca dans d’autres secteurs, favorisant ainsi la croissance. Centria peut attirer des clients potentiels grâce à des innovations passionnantes. Par exemple, les entreprises des secteurs de la pêche et de l’agriculture peuvent installer des capteurs dans les usines de traitement et transférer les données des capteurs vers la base de données SAP HANA pour des analyses en temps réel, permettant une maintenance prédictive et une optimisation de la production.

Erika Acosta Cueva conclut : « La solution SAP S/4HANA déployée par IBM contribue à transformer notre entreprise en matière de standardisation, d’automatisation et d’efficacité. Avec IBM et SAP à mes côtés, je m’efforce de m’améliorer en permanence et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »