Membre du N Brown Group, JD Williams se concentre sur la mode et le style grande taille et distribue son offre dans un format de vente à distance, sans boutiques physiques. JD Williams emploie 3 000 personnes et c'est l'une des marques phares du N Brown Group, qui affiche 818 millions de livres sterling de recettes et dégage un bénéfice d'exploitation de 93 millions de livres.

Si les catalogues imprimés ont longtemps constitué le cœur de son activité, le marché a évolué de manière spectaculaire vers l'achat en ligne, en particulier sur smartphones et tablettes. Dans son back-office, JD Williams utilisait plusieurs systèmes distincts pour la finance, pour les achats et pour une multitude de tâches de gestion métier. À l'époque des catalogues papier, cette infrastructure était fiable et efficace, avec des routines bien rodées pour capturer et analyser les ventes, les stocks et les données connexes.

Mais à mesure que les ventes en ligne ont augmenté, il est devenu clair que le manque d'intégration du back-office était un frein potentiel à la croissance de JD Williams. Les consommateurs qui font des achats sur tablette et smartphones sont en général plus jeunes que la clientèle historique de l'entreprise, et JD Williams souhaitait revitaliser ses marques pour capter ces nouveaux acheteurs.

David Hilary, gestionnaire de programme et responsable de la transformation financière, nous en dit plus : « JD Williams ne compte plus se limiter aux catalogues. Nous voulons passer à un commerce multicanal moderne en nous concentrant sur nos marques phares. Notre programme de transformation stratégique, baptisé “Fit for the Future“, a pour objectif de faire rentrer notre organisation dans l'ère du digital first et de l'innovation. Nous savions que certains éléments de nos systèmes entravaient l'activité de l'entreprise sur le plan technique et fonctionnel. Le groupe a donc choisi de migrer vers une plateforme intégrée standard pour la finance et les achats, qui pourrait évoluer efficacement et nous permettrait de développer notre commerce de mode au détail et nos activités de crédit à la consommation, et nous aider à répondre aux exigences réglementaires que nous avions du mal à satisfaire avec nos précédents systèmes. »

C'est IBM Services qui a été mandaté pour fournir la première version du programme, Finance Transformation, conçue pour fournir une base de back-office que l'entreprise peut utiliser comme un fondement sûr pour la croissance. IBM Services était responsable de tous les aspects de la conception et de la construction, ainsi que de la majorité des tests de la solution (application et intégration). IBM Services était également responsable de la migration des données et de la gestion du changement, y compris le développement de la formation et la formation du formateur.

Nicola Mead, directrice de l'efficacité et des systèmes financiers du groupe, ajoute que « les finances étaient complètement cloisonnées.Nous voulions partager les mêmes pratiques financières dans tout le groupe, comme le "procure-to-pay" et le "order-to-cash", ce qui impliquait l'utilisation d'un plan comptable standard. C'est Oracle Retail Management System qui a été choisi, et notre mission était de déployer Oracle Fusion Finance et Oracle Fusion Procurement au sein d'un programme de transformation financière, comme catalyseurs clés de notre modernisation de la vente au détail. »